Ирина Шейк и Брэдли Купер хотят вернуть свои отношения

Пара воспитывает трехлетнюю дочь Лею.

36-летняя российская модель Ирина Шейк и ее бывший возлюбленный 47-летний актер Брэдли Купер хотят восстановить свой роман. Об этом сообщает Hollywood Life.

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Инсайдер издания сообщил, что Ирина и Брэдли всерьез обсуждают возобновление своих романтических отношений, ведь сейчас они много времени проводят вместе, гуляя с дочерью. Также пара встретила вместе День святого Валентина в доме Брэдли Купера.

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Также источник отметил, что на вечеринку кинопремии "Оскар-2022" 47-летний актер намерен прийти вместе с Ириной.

Отметим, что звездная пара разошлась в 2019 году на фоне скандала о романе Брэдли Купера с певицей Леди Гагой, с которой они вместе снялись в фильме "Звезда родилась". В картине они сыграли влюбленную пару. После этого фанаты решили, что чувства перешли с экранов в реальную жизнь. А Ирине после разрыва отношений с отцом ее ребенка приписывали роман с американским рэпером Канье Уэстом.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе четыре года, в их союзе родилась дочь Леа.

Ранее Фокус писал о провокационном и стильном образе ко Дню святого Валентина, который продемонстрировала Ирина Шейк в своем Instagram.

Напомним, ранее Леди Гага, которая оказалась замешана в выяснении отношений между Купером и Шейк, откровенно рассказала о своем отношении к Брэдли. В частности, знаменитость призналась, что часто общается с актером.