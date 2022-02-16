Ірина Шейк та Бредлі Купер хочуть повернути свої стосунки
Пара виховує трирічну доньку Лею.
36-річна російська модель Ірина Шейк та її колишній коханий, 47-річний актор Бредлі Купер хочуть відновити свій роман. Про це повідомляє Hollywood Life.
Інсайдер видання повідомив, що Ірина та Бредлі всерйоз обговорюють відновлення своїх романтичних стосунків, адже зараз вони багато часу проводять разом, гуляючи разом з донькою. Також пара зустріла разом День святого Валентина в будинку Бредлі Купера.
Також джерело зазначило, що на вечірку кінопремії "Оскар-2022" 47-річний актор має намір прийти разом з Іриною.
Зазначимо, що зіркова пара розійшлася у 2019 році на фоні скандалу про роман Бредлі Купера зі співачкою Леді Гагою, з якою вони разом знялися у фільмі "Народження зірки". У картині вони зіграли закохану пару. Після цього фанати вирішили, що почуття перейшли з екранів у реальне життя. А Ірині після розриву стосунків з батьком її дитини приписували роман з американським репером Каньє Вестом.
Ірина Шейк та Бредлі Купер були разом протягом чотирьох років, у їхньому союзі народилася донька Леа.
Раніше Фокус писав про провокативний та стильний образ до Дня святого Валентина, який продемонструвала Ірина Шейк у своєму Instagram.
Нагадаємо, раніше Леді Гага, яка виявилася замішаною у з'ясуванні стосунків між Купером та Шейк, відверто розповіла про своє ставлення до Бредлі та їхні стосунки. Зокрема знаменитість зізналася, що часто спілкується з актором.