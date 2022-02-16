Ірина Шейк та Бредлі Купер хочуть повернути свої стосунки

Пара виховує трирічну доньку Лею.

36-річна російська модель Ірина Шейк та її колишній коханий, 47-річний актор Бредлі Купер хочуть відновити свій роман. Про це повідомляє Hollywood Life.

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Інсайдер видання повідомив, що Ірина та Бредлі всерйоз обговорюють відновлення своїх романтичних стосунків, адже зараз вони багато часу проводять разом, гуляючи разом з донькою. Також пара зустріла разом День святого Валентина в будинку Бредлі Купера.

[ + – ] Бредлі Купер та Ірина Шейк з донькою

Також джерело зазначило, що на вечірку кінопремії "Оскар-2022" 47-річний актор має намір прийти разом з Іриною.

Зазначимо, що зіркова пара розійшлася у 2019 році на фоні скандалу про роман Бредлі Купера зі співачкою Леді Гагою, з якою вони разом знялися у фільмі "Народження зірки". У картині вони зіграли закохану пару. Після цього фанати вирішили, що почуття перейшли з екранів у реальне життя. А Ірині після розриву стосунків з батьком її дитини приписували роман з американським репером Каньє Вестом.

[ + – ] День усіх закоханих 2022 Ірина Шейк та Бредлі Купер провели разом

Ірина Шейк та Бредлі Купер були разом протягом чотирьох років, у їхньому союзі народилася донька Леа.

Раніше Фокус писав про провокативний та стильний образ до Дня святого Валентина, який продемонструвала Ірина Шейк у своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше Леді Гага, яка виявилася замішаною у з'ясуванні стосунків між Купером та Шейк, відверто розповіла про своє ставлення до Бредлі та їхні стосунки. Зокрема знаменитість зізналася, що часто спілкується з актором.