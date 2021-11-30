"Виглядають щасливими": Ірина Шейк і Бредлі Купер знову з'явилися разом

Ірина та Бредлі вже не вперше змушують обивателів говорити про можливе відновлення їхніх стосунків.

Американський актор і режисер Бредлі Купер і мати його 4-річної доньки Леї, російська супермодель Ірина Шейк, яка давно живе та працює в США, знову підігріли чутки про своє можливе возз'єднання після розставання у 2019 році. Як пише Daily Mail, знаменитості були помічені дорогою до Лінкольн-центру в Нью-Йорку, куди вели свою дитину на спектакль "Лускунчик".

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Для виходу Ірина вибрала довгий чорний пуховик, такого ж кольору чоботи та сумку Burberry Quilted Lambskin Lola Bucket за $1950, а Бредлі був у світлому пальті та джинсах. Маленька Леа Де Сен Шейк Купер хизувалась на вулиці в пуховику у відомих кольорах Burberry, рожевих блискучих уггі, білих колготках і такого ж кольору шапці.

[ + – ] Леа з батьками гралася та веселилася

Бредлі й Ірина були у відмінному настрої та посміхалися, граючи дорогою з дочкою. Як пише таблоїд, вони "мали щасливий вигляд".

[ + – ] Бредлі Купер, Ірина Шейк, Леа, Енн Гетевей і Адам Шульман

Після вистави знаменитості з дитиною та в компанії актриси Енн Гетевей та її чоловіка Адама Шульмана вирушили до ресторану Felice на вечерю.

Таблоїд звернувся до представників актора та моделі з проханням прокоментувати чутки про можливе возз'єднання пари.

"Вони дуже дружна сім'я. Але офіційно вони не разом", — говориться у відповіді.

Проте це не завадило різним ЗМІ припускати протилежне, оскільки Ірина та Бредлі все більше часу проводять разом.

Купер і Шейк були разом чотири роки. 2017-го на світ з'явилася їхня дочка, а ще через два роки пара мирно розлучилася та зберегла хороші стосунки. Вони разом виховують Леа.

Після розставання з Бредлі Ірині приписували роман із Каньє Вестом, проте сама супермодель спростувала ці чутки. Нещодавно її помітили з Купером під час прогулянки в Нью-Йорку. Пара йшла, тримаючись за руки.

Нагадаємо, Ірина Шейк показала, з чим поєднувати бежевий пуховик, оскільки любить і вміє носити цей предмет гардеробу, вміло поєднуючи його з речами та аксесуарами.