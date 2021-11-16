Ірина Шейк і Бредлі Купер підігріли чутки про возз'єднання

Після розставання у 2019 році Ірина та Бредлі зберегли теплі стосунки заради спільної доньки Леа, якій у березні виповниться п'ять років.

Російську супермодель Ірину Шейк було помічено на Вест-Віллідж на Мангеттені в Нью-Йорку під руку з колишнім бойфрендом і батьком її чотирирічної дочки Леа Бредлі Купером. При цьому вони посміхалися одне одному та про щось жваво розмовляли, пише Daily Mail.

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Своєю останньою появою вони спровокували чутки про можливе возз'єднання, які давно циркулюють у світській нью-йоркській тусовці.

Для прогулянки Ірина вибрала довге чорне пальто, накинувши його поверх білої сорочки, чорних штанів, а на ноги взувши білі кросівки. У руці вона тримала сумочку на товстому ланцюжку, а її обличчя було заховано під маскою та сонцезахисними окулярами.

Бредлі вдягнув темно-синє коротке пальто поверх простої футболки та худі з капюшоном, темні джинси й оливкові кросівки з червоними шнурками.

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Зірка подіуму Шейк і актор Купер викликали фурор, коли оголосили про завершення чотирирічних стосунків у 2019 році, а потім дівчина з'їхала з дому актора. Про причини розлучення ні Ірина, ні Бредлі не поширювалися, проте журналісти з'ясували, що в них не збіглися погляди на спільне життя: модель завжди хотіла бути в центрі уваги та любить з'являтися на публіці, тоді як Бредлі потайний і хоче зберегти особисте життя в таємниці.

"Мої минулі стосунки — це те, що належить мені, і це особисте. Це просто частина моєї внутрішньої сутності, яку я не хочу віддавати. Я не читаю, що пише преса. Чесно кажучи, я надто зайнята вихованням дитини. Якщо вони хочуть писати статті про мене, вони роблять свою роботу. Я зосереджуюсь на своєму житті та своїх друзях. Решта – просто галас", – говорила Шейк в одному з інтерв'ю.

Нещодавно Ірині приписували роман із репером Каньє Вестом, проте супермодель спростувала ці чутки, заявивши, що вони – просто друзі. Вона разом із Бредлі виховує доньку та поки що, як стверджує, не думає про нові стосунки, оскільки потрібна своїй дитині. За її словами, Леа, яка народилася у березні 2017 року, бачить в Ірині не супермодель, а лише маму.

Шейк також зазначила, що вона "навчилася виживати без чоловіка", будучи вихованою матір'ю та бабусею після того, як її батько помер, коли їй було 14 років. Вона також зізналася, що з роками навчилася цінувати особистий простір.

"Я люблю своє тіло. Я люблю поїсти. Я ціную їжу, ціную життя. Я справді думаю, що це те, що зараз шукає мода", – наголосила Ірина.