Ирина Шейк и Брэдли Купер подогрели слухи о воссоединении

После расставания в 2019 году Ирина и Брэдли сохранили теплые отношения ради общей дочери Леи, которой в марте исполнится пять лет.

Российская супермодель Ирина Шейк была замечена на Уэст-Виллидж на Манхэттене в Нью-Йорке под руку с бывшим бойфрендом и отцом ее четырехлетней дочери Леи Брэдли Купером. При этом они улыбались друг другу и о чем-то оживленно беседовали, пишет Daily Mail.

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Своим последним появлением они спровоцировали слухи о возможном воссоединении, которые давно циркулируют в светской нью-йоркской тусовке.

Для прогулки Ирина выбрала длинное черное пальто, накинув его поверх белой рубашки, черных брюк, а на ноги обув белые кроссовки. В руке она держала сумочку на толстой цепочке, а ее лицо было спрятано под маской и солнцезащитными очками.

Брэдли надел темно-синее короткое пальто поверх простой футболки и худи с капюшоном, темные джинсы и оливковые кроссовки с красными шнурками.

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Звезда подиума Шейк и актер Купер произвели фурор, когда объявили о завершении четырехлетних отношений в 2019 году, а затем девушка съехала из дома актера. О причинах расставания ни Ирина, ни Брэдли не распространялись, однако журналисты выяснили, что у них не совпали взгляды на совместную жизнь: модель всегда хотела быть в центре внимания и обожает появляться на публике, тогда как Брэдли скрытен и хочет сохранить личную жизнь в тайне.

"Мои прошлые отношения — это то, что принадлежит мне, и это личное. Это просто часть моей внутренней сущности, которую я не хочу отдавать. Я не читаю, что пишет пресса. Честно говоря, я слишком занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне, они делают свою работу. Я сосредотачиваюсь на своей жизни и своих друзьях. Остальное – просто шум", – говорила Шейк в одном из интервью.

Не так давно Ирине приписывали роман с рэпером Канье Уэстом, однако супермодель опровергла эти слухи, заявив, что они – просто друзья. Она совместно с Брэдли воспитывает дочь и пока что, как утверждает, не подумывает о новых отношениях, поскольку нужна своему ребенку. По ее словам, Леа, родившаяся в марте 2017 года, видит в Ирине не супермодель, а только маму.

Шейк также отметила, что она "научилась выживать без мужчины", будучи воспитанной матерью и бабушкой после того, как ее отец скончался, когда ей было 14 лет. Она также призналась, что с годами научилась ценить личное пространство.

"Я люблю свое тело. Я люблю поесть. Я ценю еду, ценю жизнь. Я действительно думаю, что это то, что сейчас ищет мода", – подчеркнула Ирина.