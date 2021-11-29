Ірина Шейк показала, з чим носити бежевий пуховик

Ірина Шейк любить і вміє носити пуховики, поєднуючи їх як із брюками, так і з сукнями та спідницями.

35-річна російська супермодель Ірина Шейк облюбувала для прогулянок вулицями Нью-Йорка короткий короткий стьобаний пуховик від BOSS карамельного кольору з резинкою внизу, пише Daily Mail.

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І колір, і фасон верхнього одягу – ультрамодні цього сезону. Пуховик знаменитість доповнила широкими брюками в тон, базовим чорним светром із високим коміром і такого ж кольору черевиками, а також сонцезахисними окулярами на золотому ланцюжку та чорною сумочкою від Burberry.

[ + – ] Ірина Шейк у бежевому пуховику BOSS Фото: The Daily Mail

Раніше цього місяця Ірина вже з'являлася на вулиці в бежевому пуховику-оверсайз від її улюбленого британського бренду Burberry з хутряним коміром за $3055. Тоді до нього Шейк підібрала чорні штани та взуття без підборів, а також сумку Burberry Quilted Lambskin Lola Bucket за $1950. До речі, кілька тижнів тому Ірина вигуляла сумку-шопер із ініціалами IS (Irina Shayk) від Burberry.

[ + – ] Російська супермодель у пуховику Burberry

Як уже згадувалося вище, Ірина Шейк є давньою шанувальницею Burberry, з яким співпрацює. Наприклад, вона брала участь у рекламі останньої колекції бренду, що включає, у тому числі, й пуховики.

[ + – ] Ірина Шейк у рекламі Burberry

Нагадаємо, зовсім недавно Ірина Шейк підігріла чутки про можливе возз'єднання з Купером. Пару помітили разом під час прогулянки містом, причому супермодель і актор йшли, тримаючись за руки, і весело про щось розмовляли. Після розставання у 2019 році вони зберегли хороші стосунки та спільно виховують чотирирічну доньку Лею.

Карамельний, коричневий, бежевий – кольори, які традиційно популярні в сезоні осінь-зима, оскільки поєднують у собі класику та водночас вигідно виділяються в натовпі чорних і сірих пальт, курток і пуховиків. Раніше ми розповідали, які саме пуховики модні цього сезону, а які краще не купувати, оскільки вони вже стали антитрендами.