Ірина Шейк засвітила іменну сумку від відомого дизайнера

Шейк давно дружить з Ріккардо Тіші, який зараз є креативним директором Burberry. Не заперечують, що саме він подарував моделі цю сумку.

35-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка давно живе і працює в США, з'явилася на вулицях Нью-Йорка в стильному образі та із сумкою, яка відразу ж привернула увагу шанувальників, пише "Сплетник".

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Модель зовсім нещодавно повернулася з Парижа, де брала участь у кількох показах на Тижні моди, і була помічена, коли поспішала у справах. Для виходу навулицю вона вибрала біло-синю мінісукню, чорний плащ і такого ж кольору лофери, вдягнувши під них білі шкарпетки. Образ доповнювали чорні сонцезахисні окуляри із золотим ланцюжком, велика сумка-шопер з ініціалами IS (Irina Shayk) від британського модного бренду Burberry і сумка поменше на ланцюжку, яка висіла на іншому плечі.

[ + – ] Ірина Шейк

Ірина давно дружить з креативним директором модного будинку Ріккардо Тіші, і не заперечують, що саме він зробив росіянці такий іменний подарунок.

Поруч з Іриною не було її 4-річної дочки Леї, яка зараз проводить час із батьком, голлівудським актором і режисером Бредлі Купером.

Раніше ми писали про те, що Ірина Шейк з'явилася на прийомі, влаштованому модним будинком Burberry з нагоди закінчення виставки художниці та фотографині Анне Імхоф. Супермодель стала справжньою зіркою вечора, завдяки стильному образу. Ірина одягла чорну вечірню сукню в підлогу з оксамитовим ліфом, об'ємний пуховик і взула лофери.