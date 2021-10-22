Ирина Шейк засветила именную сумку от известного дизайнера

Шейк давно дружит с Рикардо Тиши, который сейчас является креативным директором Burberry. Не исключено, что именно он подарил модели это сумку.

35-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая давно живет и работает в США, появилась на улицах Нью-Йорка в стильном образе и с сумкой, которая сразу же привлекла внимание поклонников, пишет "Сплетник".

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Модель совсем недавно вернулась из Парижа, где участвовала в нескольких показах на Неделе моды, и была замечена спешащей по делам. Для выхода на улицу она выбрала бело-синее мини-платье, черный плащ и такого же цвета лоферы, надев под них белые носки. Образ дополняли черные солнцезащитные очки с золотой цепочкой, большая сумка-шоппер с инициалами IS (Irina Shayk) от британского модного бренда Burberry и сумка поменьше на цепочке, висевшая на другом плече.

[ + – ] Ирина Шейк

Ирина давно дружит с креативным директором модного дома Рикардо Тиши, и не исключено, что именно он сделал россиянке такой именной подарок.

Рядом с Ириной не было ее 4-летней дочери Леи, которая сейчас проводит время с отцом, голливудским актером и режиссером Брэдли Купером.

Ранее мы писали о том, что Ирина Шейк появилась на приеме, устроенном модным домом Burberry по случаю окончания выставки художницы и фотографа Анне Имхоф. Супермодель стала настоящей звездой вечера, благодаря стильному образу. Ирина надела черное вечернее платье в пол с бархатным лифом, объемный пуховик и обула лоферы.