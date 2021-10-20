Ирина Шейк показала самый модный образ сезона на вечеринке Burberry

Для стильного выхода модель выбрала вечернее платье и пуховик

В Париже уже давно завершилась Неделя моды, но модные вечеринки не заканчиваются. Так, модный дом Burberry устроил прием по случаю окончания выставки художницы и фотографа Анне Имхоф. Посетили вечеринку Эзра Миллер, Изабель Юппер и многие другие, но звездой вечера стала Ирина Шейк в самом модном образе этой осени. Об этом пишет Daily Mail.

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35-летняя модель дружит с креативным директором бренда Рикардо Тиши, так что приглашение она получила, надо думать, в числе первых.

[ + – ] Ирина Шейк на вечеринке Burberry Фото: Getty Images [ + – ] Ирина Шейк и Риккардо Тиши на вечеринке Burberry Фото: Getty Images

В знак уважения к хозяевам вечера, Ирина вышла в свет в наряде из последней коллекции Burberry Resort 2022. Образ модели получился очень эффектным, а главное, соответствующим всем трендам сезона осень 2021.

Ирина Шейк пришла в черном вечернем платье в пол с бархатным лифом. И дополнила образ объемным пуховиком. Так как стилисты в последнее время призывают отказаться от каблуков и отдать предпочтение более удобной обуви, то Ирина пришла в лоферах. Завершали образ кожаный клатч и жемчужные серьги.

Напомним, недавно Ирина была гостьей на вечеринке известного дизайнера Тьерри Мюглера. И выходила на подиум в показе певицы и дизайнера Рианны. Шоу получилось настолько впечатляющим, что получило собственный трейлер, транслировалось на канале Amazon Prime Video и было названо модными критиками одним из самых интересных событий этой осени.