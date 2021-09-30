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Ирина Шейк и Карди Би: лучшие образы с открытия выставки Тьерри Мюглера

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Thierry Mugler, карди би, тьерри мюглер, дизайнер, ирина шейк
Фото: Instagram manfredthierrymugler

Ирина и Карди являются давними поклонницами известного французского модельера, так что пришли в лучших из его нарядов

В Париже полным ходом продолжается Неделя моды, самое значительное событие в мире гламура и дизайна. И показы сопровождаются разнообразными мероприятиями. Так, в Музее декоративного искусства в Париже открылась выставка Thierry Mugler: Couturissime, которую посетили друзья и поклонники дизайнера. Об этом пишет Vogue.

Певица Карди Би впервые вышла в свет после рождения второго ребенка. И наряд она выбрала соответствующий. Карди появилась на открытии в алом наряде от Тьерри Мюглера, украшенном перьями, стразами и богатой вышивкой.

ирина шейк, карди би
Карди Би в винтажном платье от Thierry Mugler и сам Тьерри Мюглер
Фото: Instagram muglerofficial
ирина шейк, риккардо тиши, тьерри мюглер
Тьерри Мюглер, Риккардо Тиши и Ирина Шейк
Фото: Instagram muglerofficial

Карди – давняя поклонница творчества дизайнера, она неоднократно появлялась на красных дорожках в его винтажных ансамблях, которые уже считаются настоящими произведениями искусства.

карди би, тьерри мюглер
Карди Би в винтажном наряде дизайнера
Фото: Getty Images

Супермодель Алессандра Амбросиио, которая часто выходила на подиум, демонстрируя наряды Тьерри, выбрала для мероприятия полупрозрачный фиолетовый ансамбль.

алессандра амбросио, модель
Модель Алессандра Амбросио
Фото: Instagram muglerofficial
наташа поли, модель
Модель Наташа Поли
Фото: Instagram muglerofficial

А вот Тина Кунаки и Карла Бруни и Тина Кунаки предпочли наряды total-black. Экс-первая леди Франции вышла в свет в сдержанном брючном ансамбле. А супруга Венсана Касселя появилась в черном платье с полупрозрачным корсетом.

Ирина Шейк – еще давняя поклонница творчества дизайнера, — выбрала яркое платье с пайетками и глубоким декольте. А супермодель Наташа Поли появилась в классическом вечернем платье с драпировками.

Ирина Шейк, модель
Модель Ирина Шейк
Фото: Instagram muglerofficial
тьерри мюглер, карла бруни
Тьерри Мюглер и Карла Бруни
Фото: Instagram muglerofficial

Виновник торжества, сам Тьерри Мюглер, позировал с гостями и был радушным хозяином. Напомним, свою карьеру Тьерри начал еще в далеком 1973 году. Именно тогда он представил первую коллекцию под названием Café de Paris, отличавшуюся агрессивной сексуальностью, что выделяло ее среди модных коллекций того времени.

тина кунаки, модель
Модель Тина Кунаки
Фото: Instagram muglerofficial
Анна Кливленд, модель
Модель Анна Кливленд
Фото: Instagram muglerofficial

Талантливый юноша мечтал заниматься танцами с детства, он даже выступал в кордебалете Рейнской оперы. Поэтому его коллекциям всегда была присуща театральность и экстравагантность.

Он создавал наряды для Цирка Дю Солей, концертные наряды для Бейонсе и Леди Гага и всегда считал своей музой модель Джерри Холл.

В 1993 году Мюглер создал знаменитое черное платье для оскароносной актрисы Деми Мур, в котором она снялась в фильме "Непристойное предложение". Для клипа Джорджа Майкла Too Funky были приглашены целая плеяда топ-моделей 90-х годов, наряженных в ансамбли от модного дома Mugler.