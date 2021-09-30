Ирина Шейк и Карди Би: лучшие образы с открытия выставки Тьерри Мюглера
Ирина и Карди являются давними поклонницами известного французского модельера, так что пришли в лучших из его нарядов
В Париже полным ходом продолжается Неделя моды, самое значительное событие в мире гламура и дизайна. И показы сопровождаются разнообразными мероприятиями. Так, в Музее декоративного искусства в Париже открылась выставка Thierry Mugler: Couturissime, которую посетили друзья и поклонники дизайнера. Об этом пишет Vogue.
Певица Карди Би впервые вышла в свет после рождения второго ребенка. И наряд она выбрала соответствующий. Карди появилась на открытии в алом наряде от Тьерри Мюглера, украшенном перьями, стразами и богатой вышивкой.
Карди – давняя поклонница творчества дизайнера, она неоднократно появлялась на красных дорожках в его винтажных ансамблях, которые уже считаются настоящими произведениями искусства.
Супермодель Алессандра Амбросиио, которая часто выходила на подиум, демонстрируя наряды Тьерри, выбрала для мероприятия полупрозрачный фиолетовый ансамбль.
А вот Тина Кунаки и Карла Бруни и Тина Кунаки предпочли наряды total-black. Экс-первая леди Франции вышла в свет в сдержанном брючном ансамбле. А супруга Венсана Касселя появилась в черном платье с полупрозрачным корсетом.
Ирина Шейк – еще давняя поклонница творчества дизайнера, — выбрала яркое платье с пайетками и глубоким декольте. А супермодель Наташа Поли появилась в классическом вечернем платье с драпировками.
Виновник торжества, сам Тьерри Мюглер, позировал с гостями и был радушным хозяином. Напомним, свою карьеру Тьерри начал еще в далеком 1973 году. Именно тогда он представил первую коллекцию под названием Café de Paris, отличавшуюся агрессивной сексуальностью, что выделяло ее среди модных коллекций того времени.
Талантливый юноша мечтал заниматься танцами с детства, он даже выступал в кордебалете Рейнской оперы. Поэтому его коллекциям всегда была присуща театральность и экстравагантность.
Он создавал наряды для Цирка Дю Солей, концертные наряды для Бейонсе и Леди Гага и всегда считал своей музой модель Джерри Холл.
В 1993 году Мюглер создал знаменитое черное платье для оскароносной актрисы Деми Мур, в котором она снялась в фильме "Непристойное предложение". Для клипа Джорджа Майкла Too Funky были приглашены целая плеяда топ-моделей 90-х годов, наряженных в ансамбли от модного дома Mugler.