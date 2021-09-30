Ирина Шейк и Карди Би: лучшие образы с открытия выставки Тьерри Мюглера

Ирина и Карди являются давними поклонницами известного французского модельера, так что пришли в лучших из его нарядов

В Париже полным ходом продолжается Неделя моды, самое значительное событие в мире гламура и дизайна. И показы сопровождаются разнообразными мероприятиями. Так, в Музее декоративного искусства в Париже открылась выставка Thierry Mugler: Couturissime, которую посетили друзья и поклонники дизайнера. Об этом пишет Vogue.

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Певица Карди Би впервые вышла в свет после рождения второго ребенка. И наряд она выбрала соответствующий. Карди появилась на открытии в алом наряде от Тьерри Мюглера, украшенном перьями, стразами и богатой вышивкой.

[ + – ] Карди Би в винтажном платье от Thierry Mugler и сам Тьерри Мюглер Фото: Instagram muglerofficial [ + – ] Тьерри Мюглер, Риккардо Тиши и Ирина Шейк Фото: Instagram muglerofficial

Карди – давняя поклонница творчества дизайнера, она неоднократно появлялась на красных дорожках в его винтажных ансамблях, которые уже считаются настоящими произведениями искусства.

[ + – ] Карди Би в винтажном наряде дизайнера Фото: Getty Images

Супермодель Алессандра Амбросиио, которая часто выходила на подиум, демонстрируя наряды Тьерри, выбрала для мероприятия полупрозрачный фиолетовый ансамбль.

[ + – ] Модель Алессандра Амбросио Фото: Instagram muglerofficial [ + – ] Модель Наташа Поли Фото: Instagram muglerofficial

А вот Тина Кунаки и Карла Бруни и Тина Кунаки предпочли наряды total-black. Экс-первая леди Франции вышла в свет в сдержанном брючном ансамбле. А супруга Венсана Касселя появилась в черном платье с полупрозрачным корсетом.

Ирина Шейк – еще давняя поклонница творчества дизайнера, — выбрала яркое платье с пайетками и глубоким декольте. А супермодель Наташа Поли появилась в классическом вечернем платье с драпировками.

[ + – ] Модель Ирина Шейк Фото: Instagram muglerofficial [ + – ] Тьерри Мюглер и Карла Бруни Фото: Instagram muglerofficial

Виновник торжества, сам Тьерри Мюглер, позировал с гостями и был радушным хозяином. Напомним, свою карьеру Тьерри начал еще в далеком 1973 году. Именно тогда он представил первую коллекцию под названием Café de Paris, отличавшуюся агрессивной сексуальностью, что выделяло ее среди модных коллекций того времени.

[ + – ] Модель Тина Кунаки Фото: Instagram muglerofficial [ + – ] Модель Анна Кливленд Фото: Instagram muglerofficial

Талантливый юноша мечтал заниматься танцами с детства, он даже выступал в кордебалете Рейнской оперы. Поэтому его коллекциям всегда была присуща театральность и экстравагантность.

Он создавал наряды для Цирка Дю Солей, концертные наряды для Бейонсе и Леди Гага и всегда считал своей музой модель Джерри Холл.

В 1993 году Мюглер создал знаменитое черное платье для оскароносной актрисы Деми Мур, в котором она снялась в фильме "Непристойное предложение". Для клипа Джорджа Майкла Too Funky были приглашены целая плеяда топ-моделей 90-х годов, наряженных в ансамбли от модного дома Mugler.