Ірина Шейк і Карді Бі: кращі образи з відкриття виставки Тьєрі Мюглера
Ірина та Карді є давніми прихильницями відомого французького модельєра, тому прийшли в кращих з його нарядів
У Парижі на повну триває Тиждень моди, найвизначніша подія у світі гламуру та дизайну. І покази супроводжуються різноманітними заходами. Так, у Музеї декоративного мистецтва в Парижі відкрилася виставка Thierry Mugler: Couturissime, яку відвідали друзі і шанувальники дизайнера. Про це пише Vogue.
Співачка Карді Бі вперше вийшла у світ після народження другої дитини. І наряд вона обрала відповідний. Карді з'явилася на відкритті в червоному вбранні від Тьєрі Мюглера, прикрашеному пір'ям, стразами і багатою вишивкою.
Карді — давня шанувальниця творчості дизайнера, вона неодноразово з'являлася на червоних доріжках у його вінтажних ансамблях, які вже вважаються справжніми витворами мистецтва.
Супермодель Алессандра Амброзіо, яка часто виходила на подіум, демонструючи вбрання Тьєрі, вибрала для заходу напівпрозорий фіолетовий ансамбль.
А ось Карла Бруні і Тіна Кунакі надали перевагу нарядам total-black. Експерша леді Франції вийшла у світ у стриманому штанному ансамблі. А дружина Венсана Касселя з'явилася в чорній сукні з напівпрозорим корсетом.
Ірина Шейк — ще давня шанувальниця творчості дизайнера, — вибрала яскраве плаття з паєтками і глибоким декольте. А супермодель Наташа Полі з'явилася в класичній вечірній сукні з драпіровками.
Винуватець торжества, сам Тьєрі Мюглер, позував з гостями і був привітним господарем. Нагадаємо, свою кар'єру Тьєрі почав ще в далекому 1973 році. Саме тоді він представив першу колекцію під назвою Café de Paris, яка відрізнялася агресивною сексуальністю, що виділяло її серед модних колекцій того часу.
Талановитий юнак мріяв займатися танцями з дитинства, він навіть виступав у кордебалеті Рейнської опери. Тому його колекціям завжди була властива театральність і екстравагантність.
Він створював наряди для Цирку Дю Солей, концертні вбрання для Бейонсе та Леді Гаги і завжди вважав своєю музою модель Джеррі Холл.
У 1993 році Мюглер створив знамените чорне плаття для оскароносної актриси Демі Мур, у якому вона знялася у фільмі "Непристойна пропозиція". Для кліпу Джорджа Майкла Too Funky була запрошена ціла плеяда топ-моделей 90-х років, одягнених в ансамблі від модного будинку Mugler.