Ірина Шейк і Карді Бі: кращі образи з відкриття виставки Тьєрі Мюглера

Ірина та Карді є давніми прихильницями відомого французького модельєра, тому прийшли в кращих з його нарядів

У Парижі на повну триває Тиждень моди, найвизначніша подія у світі гламуру та дизайну. І покази супроводжуються різноманітними заходами. Так, у Музеї декоративного мистецтва в Парижі відкрилася виставка Thierry Mugler: Couturissime, яку відвідали друзі і шанувальники дизайнера. Про це пише Vogue.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Співачка Карді Бі вперше вийшла у світ після народження другої дитини. І наряд вона обрала відповідний. Карді з'явилася на відкритті в червоному вбранні від Тьєрі Мюглера, прикрашеному пір'ям, стразами і багатою вишивкою.

[ + – ] Карді Бі у вінтажному платті від Thierry Mugler і сам Тьєрі Мюглер Фото: Instagram muglerofficial [ + – ] Тьєрі Мюглер, Ріккардо Тіші та Ірина Шейк Фото: Instagram muglerofficial

Карді — давня шанувальниця творчості дизайнера, вона неодноразово з'являлася на червоних доріжках у його вінтажних ансамблях, які вже вважаються справжніми витворами мистецтва.

Супермодель Алессандра Амброзіо, яка часто виходила на подіум, демонструючи вбрання Тьєрі, вибрала для заходу напівпрозорий фіолетовий ансамбль.

[ + – ] Модель Алессандра Амброзіо Фото: Instagram muglerofficial [ + – ] Модель Наташа Полі Фото: Instagram muglerofficial

А ось Карла Бруні і Тіна Кунакі надали перевагу нарядам total-black. Експерша леді Франції вийшла у світ у стриманому штанному ансамблі. А дружина Венсана Касселя з'явилася в чорній сукні з напівпрозорим корсетом.

Ірина Шейк — ще давня шанувальниця творчості дизайнера, — вибрала яскраве плаття з паєтками і глибоким декольте. А супермодель Наташа Полі з'явилася в класичній вечірній сукні з драпіровками.

[ + – ] Модель Ірина Шейк Фото: Instagram muglerofficial [ + – ] Тьєрі Мюглер і Карла Бруні Фото: Instagram muglerofficial

Винуватець торжества, сам Тьєрі Мюглер, позував з гостями і був привітним господарем. Нагадаємо, свою кар'єру Тьєрі почав ще в далекому 1973 році. Саме тоді він представив першу колекцію під назвою Café de Paris, яка відрізнялася агресивною сексуальністю, що виділяло її серед модних колекцій того часу.

[ + – ] Модель Тіна Кунакі Фото: Instagram muglerofficial [ + – ] Модель Анна Клівленд Фото: Instagram muglerofficial

Талановитий юнак мріяв займатися танцями з дитинства, він навіть виступав у кордебалеті Рейнської опери. Тому його колекціям завжди була властива театральність і екстравагантність.

Він створював наряди для Цирку Дю Солей, концертні вбрання для Бейонсе та Леді Гаги і завжди вважав своєю музою модель Джеррі Холл.

У 1993 році Мюглер створив знамените чорне плаття для оскароносної актриси Демі Мур, у якому вона знялася у фільмі "Непристойна пропозиція". Для кліпу Джорджа Майкла Too Funky була запрошена ціла плеяда топ-моделей 90-х років, одягнених в ансамблі від модного будинку Mugler.