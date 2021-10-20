Ірина Шейк продемонструвала наймодніший образ сезону на вечірці Burberry

Для стильного виходу модель вибрала вечірню сукню та пуховик

У Парижі вже давно завершився Тиждень моди, але модні вечірки не закінчуються. Так, модний будинок Burberry влаштував прийом із нагоди закінчення виставки художниці та фотографки Анне Імхоф. Відвідали вечірку Езра Міллер, Ізабель Юппер і багато інших, але зіркою вечора стала Ірина Шейк у наймоднішому образі цієї осені. Про це пише Daily Mail.

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35-річна модель дружить із креативним директором бренду Ріккардо Тіші, так що запрошення вона отримала, мабуть, у числі перших.

[ + – ] Ірина Шейк на вечірці Burberry Фото: Getty Images [ + – ] Ірина Шейк і Ріккардо Тіші на вечірці Burberry Фото: Getty Images

На знак поваги до господарів вечора Ірина вийшла у світ у вбранні з останньої колекції Burberry Resort 2022. Образ моделі вийшов дуже ефектним, а головне таким, що відповідає всім трендам сезону осінь 2021.

Ірина Шейк прийшла в чорній вечірній сукні в підлогу з оксамитовим ліфом. І доповнила образ об'ємним пуховиком. Оскільки стилісти останнім часом закликають відмовитися від каблуків і надати перевагу зручнішому взуттю, то Ірина прийшла в лоферах. Завершували образ шкіряний клатч і перлинні сережки.

Нагадаємо, нещодавно Ірина була гостею на вечірці відомого дизайнера Тьєрі Мюглера. І виходила на подіум у показі співачки та дизайнерки Ріанни. Шоу вийшло настільки вражаючим, що отримало власний трейлер, транслювалося на каналі Amazon Prime Video і було названо модними критиками одним із найцікавіших подій цієї осені.