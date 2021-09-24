Ірина Шейк та Емілі Ратаковскі представили нову колекцію білизни від Ріанни

Шоу Savage x Fenty пройшло в Лос-Анджелесі. Відеотрансляція показу пройде на сервісі Amazon Prime Video.

У Лос-Анджелесі пройшла прем'єра шоу Savage x Fenty, у межах якого Ріанна представила нову колекцію спідньої білизни. Сьогодні, 24 вересня відеотрансляція показу пройде на сервісі Amazon Prime Video. На подіумі Ріанна зібрала знайомих і моделей з нестандартною зовнішністю. Про це пише Vogue.

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На подіум вийшли Емілі Ратаковскі, Ванесса Гадженс, Ірина Шейк і навіть дочка Мадонни Лурдес Леон.

[ + – ] Ірина Шейк на показі Savage x Fenty Фото: Getty Images [ + – ] Лурдес Леон на показі Savage x Fenty Фото: Getty Images

Виступали Рікі Мартін, Еріка Баду і сама Ріанна. Показ влаштували в готелі The Westin Bonaventure у Лос-Анджелесі.

[ + – ] Рікі Мартін на показі Savage x Fenty Фото: Getty Images

Моделі спускалися гвинтовими сходами і позували на подіумі.

Варто зазначити, що Ріанна завжди запрошує для участі в своїх показах моделей з нестандартною зовнішністю: татуюваннями, вітіліго і моделей плюс-сайз.

Для каналу було відзнято чимало матеріалу, так Емілі Ратаковскі довелося дефілювати по нічному Лос-Анджелесу.

[ + – ] Емілі Ратаковскі на показі Savage x Fenty Фото: Getty Images

Ріанна додала до списку кращих талантів для Savage X Fenty: Беллу та Джіджі Хадід, Ліззі, Демі Мур і Рікі Мартіна. Знімальна група працювала до пізньої ночі і, за словами очевидців, нараховувала майже 200 виходів моделей, а також кілька постановок, знятих одночасно в різних районах міста.

Шоу Ріанни вже називають кращим на тижні моди. "Натхненні модою, танцями, музикою і культовою архітектурою, віртуальний показ Savage X Fenty Show Vol. 3 демонструє змішання нових стилів за допомогою тонких, але разючих сценічних елементів, освітлення і методів зйомки", — йдеться в пресрелізі.

Ріанна раніше заявляла, що її лінійка спідньої білизни Savage x Fenty призначена для дівчат із будь-якою комплекцією і кольором шкіри.