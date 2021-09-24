Ирина Шейк и Эмили Ратаковски представили новую коллекцию белья от Рианны

Шоу Savage x Fenty прошло в Лос-Анджелесе. Видеотрансляция показа пройдет на сервисе Amazon Prime Video

В Лос-Анджелесе прошла премьера шоу Savage x Fenty, в рамках которого Рианна представила новую коллекцию нижнего белья. Сегодня, 24 сентября видеотрансляция показа пройдет на сервисе Amazon Prime Video. На подиуме Рианна собрала знакомых и моделей с нестандартной внешностью. Об этом пишет Vogue.

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На подиум вышли Эмили Ратаковски, Ванесса Хадженс, Ирина Шейк и даже дочь Мадонны Лурдес Леон.

[ + – ] Ирина Шейк на показе Savage x Fenty Фото: Getty Images [ + – ] Лурдес Леон на показе Savage x Fenty Фото: Getty Images

Выступали Рикки Мартин, Эрика Баду и сама Рианна. Показ устроили в отеле The Westin Bonaventure в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Рики Мартин на показе Savage x Fenty Фото: Getty Images

Модели спускались по винтовой лестнице и позировали на подиуме.

Примечательно, но Рианна всегда приглашает для участия в своих показах моделей с нестандартной внешностью: татуировками, витилиго и моделей плюс-сайз.

Для канала было отснято немало материала, так Ратаковски пришлось дефилировать по ночному Лос-Анджелесу.

[ + – ] Эмили Ратаковски на показе Savage x Fenty Фото: Getty Images

Рианна включила в список лучших талантов для Savage X Fenty: Беллу и Джиджи Хадид, Лиззо, Деми Мур и Рики Мартина. Съемочная группа работала до поздней ночи и, по словам очевидцев, включала около 200 выходов моделей, а также несколько постановок, снятых одновременно в разных районах города.

Шоу Рианны уже называют лучшим на неделе моды. "Вдохновленные модой, танцами, музыкой и культовой архитектурой, виртуальный показ Savage X Fenty Show Vol. 3 демонстрирует смешение новых стилей с помощью тонких, но впечатляющих сценических элементов, освещения и методов съемки" , — говорится в пресс-релизе.

Рианна ранее заявляла, что ее линейка нижнего белья Savage x Fenty предназначена для девушек с любой комплекцией и цветом кожи.