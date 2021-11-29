Ирина Шейк показала, с чем носить бежевый пуховик

Ирина Шейк любит и умеет носить пуховики, сочетая их как с брюками, так и с платьями и юбками.

35-летняя российская супермодель Ирина Шейк облюбовала для прогулок по улицам Нью-Йорка бежевый короткий стеганый пуховик от BOSS карамельного цвета с резинкой внизу, пишет Daily Mail.

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И цвет, и фасон верхней одежды – ультрамодные в этом сезоне. Пуховик знаменитость дополнила широкими брюками в тон, базовым черным свитером с высоким воротником и такого же цвета ботинками, а также солнцезащитными очками на золотой цепочке и черной сумочкой от Burberry.

[ + – ] Ирина Шейк в бежевом пуховике BOSS Фото: The Daily Mail

Ранее в этом месяце Ирина уже появлялась на улице в бежевом пуховике-оверсайз от любимого ею британского бренда Burberry с меховым воротником за $3055. Тогда к нему Шейк подобрала черные брюки и обувь без каблука, а также сумку Burberry Quilted Lambskin Lola Bucket за $1950. Кстати, несколько недель назад Ирина выгуляла сумку-шоппер с инициалами IS (Irina Shayk) от Burberry.

[ + – ] Российская супермодель в пуховике Burberry

Как уже упоминалось выше, Ирина Шейк является давней поклонницей Burberry, с которым сотрудничает. Например, она участвовала в рекламе последней коллекции бренда, включающей в себя, в том числе, и пуховики.

[ + – ] Ирина Шейк в рекламе Burberry

Напомним, совсем недавно Ирина Шейк подогрела слухи о возможном воссоединении с Купером. Пару заметили вместе во время прогулки по городу, причем супермодель и актер шли, держась за руки, и весело о чем-то беседовали. После расставания в 2019 году они сохранили хорошие отношения и совместно воспитывают четырехлетнюю дочь Лею.

Карамельный, коричневый, бежевый – цвета, которые традиционно популярны в сезоне осень-зима, поскольку сочетают в себе классику и в то же время выгодно выделяются в толпе черных и серых пальто, курток и пуховиков. Ранее мы рассказывали, какие именно пуховики модные в этом сезоне, а какие лучше не покупать, поскольку они уже стали антитрендами.