Тренды осени и зимы 2021-22. Ирина Шейк показала самые модные пуховики сезона

Модель приняла участие в рекламной кампании Burberry и уже "выгуляла" обновку на улицах Нью-Йорка

Модель Ирина Шейк продемонстрировала самые модные пуховики сезона. Она приняла участие в рекламной кампании Burberry. Об этом пишет Daily Mail.

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Съемки проходили в поле, где модели стояли на невысоком подиуме, демонстрируя самые последние модные тренды. Пуховики от Burberry оказались не слишком экстравагантными, классического покроя и спокойных цветов.

Ирина продемонстрировала два пуховика песочного цвета, которые стилисты бренда рекомендуют сочетать с брюками и свитером в тон. Черный пуховик и самый оригинальный экземпляр коллекции – пуховик в фирменных цветах бренда.

Эту верхнюю одежду с узнаваемым принтом в виде традиционной клетки Burberry, Ирина и стилисты сочетали с огромной сумкой-шоппером в тон и еще одним трендом сезона – трикотажным черным платьем до пят.

Новинки и тренды сезона приглянулись модели, так как недавно ее сняли на Манхэттене в пуховике из новой коллекции Burberry. Куртка с воротником из овчины обойдется почти в две тысячи долларов.