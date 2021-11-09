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Тренди осені та зими 2021-22. Ірина Шейк показала наймодніші пуховики сезону

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ірина шейк, модні тренди, тренди осені, тренди зими 2022, модний пуховик
Фото: Instagram/irinashayk

Модель взяла участь у рекламній кампанії Burberry та вже "вигуляла" обновку на вулицях Нью-Йорка

Модель Ірина Шейк продемонструвала наймодніші пуховики сезону. Вона взяла участь у рекламній кампанії Burberry. Про це пише Daily Mail.

Зйомки проходили в полі, де моделі стояли на невисокому подіумі, демонструючи останні модні тренди. Пуховики від Burberry виявилися не надто екстравагантними, класичного крою та спокійних кольорів.

ірина шейк, модні тренди, тренди осені, тренди зими 2022, модний пуховик
Фото: Instagram/irinashayk
ірина шейк, модні тренди, тренди осені, тренди зими 2022, модний пуховик
Фото: Instagram/irinashayk

Ірина продемонструвала два пуховики пісочного кольору, які стилісти бренду рекомендують поєднувати з брюками та светром у тон. Чорний пуховик і найоригінальніший екземпляр колекції – пуховик у фірмових кольорах бренду.

ірина шейк, модні тренди, тренди осені, тренди зими 2022, модний пуховик
Фото: Instagram/irinashayk
ірина шейк, модні тренди, тренди осені, тренди зими 2022, модний пуховик
Фото: Instagram/irinashayk

Цей верхній одяг із впізнаваним принтом у вигляді традиційної клітинки Burberry Ірина та стилісти поєднували з величезною сумкою-шоппером у тон і ще одним трендом сезону – трикотажною чорною сукнею до п'ят.

Новинки та тренди сезону сподобалися моделі, оскільки нещодавно її зняли на Мангеттені в пуховику з нової колекції Burberry. Куртка з коміром із овчини коштуватиме майже дві тисячі доларів.