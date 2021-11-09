Тренди осені та зими 2021-22. Ірина Шейк показала наймодніші пуховики сезону

Модель взяла участь у рекламній кампанії Burberry та вже "вигуляла" обновку на вулицях Нью-Йорка

Модель Ірина Шейк продемонструвала наймодніші пуховики сезону. Вона взяла участь у рекламній кампанії Burberry. Про це пише Daily Mail.

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Зйомки проходили в полі, де моделі стояли на невисокому подіумі, демонструючи останні модні тренди. Пуховики від Burberry виявилися не надто екстравагантними, класичного крою та спокійних кольорів.

Ірина продемонструвала два пуховики пісочного кольору, які стилісти бренду рекомендують поєднувати з брюками та светром у тон. Чорний пуховик і найоригінальніший екземпляр колекції – пуховик у фірмових кольорах бренду.

Цей верхній одяг із впізнаваним принтом у вигляді традиційної клітинки Burberry Ірина та стилісти поєднували з величезною сумкою-шоппером у тон і ще одним трендом сезону – трикотажною чорною сукнею до п'ят.

Новинки та тренди сезону сподобалися моделі, оскільки нещодавно її зняли на Мангеттені в пуховику з нової колекції Burberry. Куртка з коміром із овчини коштуватиме майже дві тисячі доларів.