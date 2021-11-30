"Выглядят счастливыми": Ирина Шейк и Брэдли Купер снова появились вместе

Ирина и Брэдли уже не в первый раз заставляют обывателей говорить о возможном возобновлении их отношений.

Американский актер и режиссер Брэдли Купер и мать его 4-летней дочери Леи, российская супермодель Ирина Шейк, которая давно живет и работает в США, снова подогрели слухи о своем возможном воссоединении после расставания в 2019 году. Как пишет Daily Mail, знаменитости были замечены по дороге в Линкольн-центр в Нью-Йорке, куда вели своего ребенка на спектакль "Щелкунчик".

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Для выхода Ирина выбрала длинный черный пуховик, такого же цвета сапоги и сумку Burberry Quilted Lambskin Lola Bucket за $1950, а Брэдли был в светлом пальто и джинсах. Маленькая Леа Де Сен Шейк Купер щеголяла по улице в пуховике в узнаваемых цветах Burberry, розовых блестящих угги, белых колготках и такого же цвета шапке.

[ + – ] Леа с родителями играла и веселилась

Брэдли и Ирина были в отличном расположении духа и улыбались, играя по дороге с дочерью. Как пишет таблоид, они "выглядели счастливыми".

[ + – ] Брэдли Купер, Ирина Шейк, Леа, Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

После спектакля знаменитости с ребенком и в компании актрисы Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана отправились в ресторан Felice на ужин.

Таблоид обратился к представителям актера и модели с просьбой прокомментировать слухи о возможном воссоединении пары.

"Они очень дружная семья. Но официально они не вместе", – гласил ответ.

Тем не менее, это не помешало различным СМИ предполагать обратное, поскольку Ирина и Брэдли все больше времени проводят вместе.

Купер и Шейк были вместе четыре года. В 2017-м на свет появилась их дочь, а еще через два года пара мирно рассталась и сохранила хорошие отношения. Они вместе воспитывают Лею.

После расставания с Брэдли Ирине приписывали роман с Канье Уэстом, однако сама супермодель опровергла эти слухи. Совсем недавно ее заметили с Купером во время прогулки в Нью-Йорке. Пара шла, держась за руки.

Напомним, Ирина Шейк показала, с чем сочетать бежевый пуховик, поскольку любит и умеет носить этот предмет гардероба, умело сочетая его с вещами и аксессуарами.