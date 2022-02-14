Ірина Шейк продемонструвала різкий та провокативний образ на День святого Валентина

Модель відома своїми яскравими появами не лише на червоних доріжках, а і в повсякденному житті.

36-річна російська модель та колишня кохана Бредлі Купера Ірина Шейк виклала у свій Instagram для 17,6 млн фоловерів доволі відверті та стильні знімки.

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Знаменитість приміряла чорну oversize сорочку, шкіряну спідницю та бежевий ліф від Burberry. На ногах Ірини були ботфорти. Волосся модель забрала назад. Доповнив образ нейтральний макіяж.

[ + – ] Провокативний образ Ірини Шейк

Прихильники Ірини Шейк засипали її схвальними коментарями. "Леді і джентльмени, це просто вогонь!", "моя королева!", "красуня яка!" — пишуть підписники російської моделі, яка давно живе та працює у Штатах.

Нагадаємо, Ірина Шейк знялася у фотосесії в межах рекламної кампанії італійського бренду Pinko. На знімках Ірина височіє над покинутою заправкою, американською закусочною та мотелем. Можливості комп'ютерної графіки зробили її набагато вищою за ці будівлі.

Раніше Фокус писав про total black образ Ірини Шейк, який вона продемонструвала в Нью-Йорку. Модель показала, з чим носити чорні шкіряні штани та екстравагантні черевики.