Уся в леопарді. Ірина Шейк стала обличчям рекламного кампейну Pinko

Модель на фото стала більшою за заправку та американську закусочну.

36-річна російська модель та акторка Ірина Шейк, яка давно живе та працює у Штатах, знялася у фотосесії, присвяченій новій колекції Pinko та стала амбасадором італійського бренду. Про це повідомляє WWD.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Італійський бренд сучасної моди використав модель для реклами своєї весняно-літньої колекції 2022 року, яка зосереджена на новій сумці Love Bag Click, що впізнається за круглим логотипом, доповненим двома крихітними птахами, за якими і відомий бренд у всьому світі.

[ + – ] Ірина Шейк у рекламній фотосесії нової колекції Pinko

На знімках знаменитість височіє над покинутою заправкою, американською закусочною та мотелем. Можливості фотошопу зробили її набагато більшою за ці будівлі.

36-річна Ірина позує на фото в хижому принті — її образ повністю леопардовий. Вона приміряла на себе леопардові сукні, комбінезони, топи та навіть сумку бренду в хижому принті. Також модель прорекламувала сумки з нової колекції на фоні пустелі.

Раніше Фокус писав про можливе возз'єднання Ірини Шейк та її колишнього коханого і батька її 4-річної доньки, американського актора Бредлі Купера, з яким вони у 2019 році розсталися після скандалу про можливий роман чоловіка з Леді Гагою.

Нагадаємо, Ірина Шейк показала найстильніші пуховики на зиму 2022.