Вся в леопарде. Ирина Шейк стала лицом рекламного кампейна Pinko

Модель на фото выглядит больше заправки и американской закусочной.

36-летняя российская модель и актриса Ирина Шейк, давно живущая и работающая в Штатах, снялась в фотосессии, посвященной новой коллекции Pinko и стала амбассадором итальянского бренда. Об этом сообщает WWD.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Итальянский бренд современной моды использовал модель для рекламы своей весенне-летней коллекции 2022 года, которая сосредоточена на новой сумке Love Bag Click, узнаваемой по круглому логотипу, дополненному двумя крохотными птицами, по которым и известен бренд во всем мире.

[ + – ] Ирина Шейк в рекламной фотосессии новой коллекции Pinko

На снимках знаменитость возвышается над заброшенной заправкой, американской закусочной и мотелем. Возможности фотошопа сделали ее гораздо больше этих зданий.

36-летняя Ирина позирует на фото в хищном принте – ее образ полностью леопардовый. Она примерила на себя леопардовые платья, комбинезоны, топы и даже сумку бренда в хищном принте. Также модель прорекламировала сумки из новой коллекции на фоне пустыни.

Ранее Фокус писал о возможном воссоединении Ирины Шейк и ее бывшего возлюбленного и отца 4-летней дочери модели, американского актера Брэдли Купера, с которым они в 2019 году расстались после скандала о возможном романе мужчины с Леди Гагой.

Напомним, Ирина Шейк показала самые стильные пуховики на зиму 2022 года.