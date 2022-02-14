Ирина Шейк показала дерзкий образ на День святого Валентина

Модель известна своими яркими появлениями не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни.

36-летняя российская модель и бывшая возлюбленная Брэдли Купера Ирина Шейк выложила в свой Instagram для 17,6 млн фолловеров довольно откровенные и стильные снимки.

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Знаменитость примеряла черную oversize рубашку, кожаную юбку и бежевый лиф от Burberry. На ногах Ирины были ботфорты.

Волосы модель забрала назад. А дополнил образ нейтральный макияж.

[ + – ] Провокационный образ Ирины Шейк

Поклонники Ирины Шейк засыпали ее одобрительными комментариями. "Леди и джентльмены, это просто огонь!", "моя королева!", "Красавица какая!" — пишут подписчики российской модели, давно живущей и работающей в Штатах.

Напомним, Ирина Шейк снялась в фотосессии в рамках рекламного кампейна итальянского бренда Pinko. На снимках Ирина возвышается над заброшенной заправкой, американской закусочной и мотелем. Возможности компьютерной графики сделали ее гораздо выше этих зданий.

Ранее Фокус писал о total black образе Ирины Шейк, который она продемонстрировала в Нью-Йорке. Модель показала, с чем носить чёрные кожаные брюки и экстравагантные ботинки.