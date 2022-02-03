Ирина Шейк продемонстрировала, с чем носить черные кожаные брюки

Известная модель прогулялась по Нью-Йорку в стильном total black образе

Ирина Шейк знаменита своими модными выходами не только на красную дорожку, но и в повседневной жизни. Модель знает, что папарацци буквально ходят за ней по пятам, так что старается всегда выглядеть отлично. Во время недавней прогулки по Нью-Йорку Ирина продемонстрировала с чем носить черные кожаные брюки и экстравагантные ботинки. Об этом пишет Daily Mail.

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36-летняя модель надела тонкое черное стеганое пальто, кожаные брюки и ботинки в японском стиле из тонкой эко-кожи.

Образ она дополнила солнцезащитными очками с цепочкой.

[ + – ] Стильный образ Ирины Шейк

Ранее Ирина Шейк рассказывала, что ради воспитания дочери Леи, она и ее бывший бойфренд Брэдли Купер даже купили недвижимость рядом, в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж.

Они расстались несколько лет назад. С той поры Ирина недолго встречалась с Канье Уэстом, но сейчас одинока и все свое время посвящает работе и дочери. Она упоминала, что Брэдли Купер – идеальный отец.

"Он полноценный отец, и никаких нянь. Леа уезжала с ним в отпуск на две недели и я ни разу им не звонила. Я спокойна за дочь, когда она с Купером", — говорила модель в интервью.

"Мы строгие родители, когда Леа заканчивает обед, она встает из-за стола, убирает свою тарелку и говорит "спасибо". Она знает, что без "пожалуйста" или "спасибо" она ничего не получит". Но иногда это трудно – у нее слишком много игрушек. У меня в детстве была только одна кукла, она и сейчас у меня есть. Моя бабушка шила на нее наряды. А конфеты я ела только на праздники. Лее этого не понять", — вспоминала Ирина о своем детстве в городе Еманжелинск, Челябинской области.