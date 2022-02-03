Ірина Шейк продемонструвала, з чим носити чорні шкіряні штани

Відома модель прогулялася Нью-Йорком у стильному total black образі.

Ірина Шейк відома своїми модними виходами не лише на червону доріжку, а й у повсякденному житті. Модель знає, що папараці буквально ходять за нею по п'ятах, так що намагається завжди виглядати чудово. Під час недавньої прогулянки Нью-Йорком Ірина продемонструвала, з чим носити чорні шкіряні штани та екстравагантні черевики. Про це пише Daily Mail.

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36-річна модель одягнула тонке чорне стьобане пальто, шкіряні штани та черевики в японському стилі з тонкої екошкіри.

Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами з ланцюжком.

[ + – ] Стильний образ Ірини Шейк

Раніше Ірина Шейк розповідала, що заради виховання доньки Леї, вона та її колишній бойфренд Бредлі Купер навіть придбали нерухомість поряд, у нью-йоркському районі Гринвіч-Вілледж.

Вони розлучилися кілька років тому. З того часу Ірина недовго зустрічалася з Каньє Вестом, але нині самотня і весь свій час присвячує роботі та дочці. Вона згадувала, що Бредлі Купер є ідеальним батьком.

"Він повноцінний батько, і немає ніяких нянь. Леа виїжджала з ним у відпустку на два тижні, і я жодного разу їм не телефонувала. Я спокійна за дочку, коли вона з Купером", — говорила модель в інтерв'ю.

"Ми суворі батьки, коли Леа закінчує обід, вона встає з-за столу, прибирає свою тарілку і каже "дякую". Вона знає, що без "будь ласка" або "дякую" вона нічого не отримає". Але іноді це важко – у неї дуже багато іграшок. У мене в дитинстві була лише одна лялька, вона і зараз у мене є. Моя бабуся шила на неї вбрання. А цукерки я їла лише на свята. Леа цього не зрозуміє", — згадувала Ірина про своє дитинство у місті Єманжелінськ, Челябінській області.