Стало відомо, на кого Бредлі Купер проміняв Ірину Шейк
Нова дівчина актора не має жодного стосунку до шоубізнесу, проте відома в політичних колах.
47-річний американський актор і режисер Бредлі Купер уже кілька місяців зустрічається з 45-річною політичною активісткою, помічницею Гілларі Клінтон як державної секретарки та в період президентської кампанії 2016 року Хумою Абедін, повідомляє People з посиланням на свої джерела.
2 травня і Купер, і Абедін окремо відвідали Met Gala 2022 у Нью-Йорку. Пару нібито познайомила головна редакторка Vogue Анна Вінтур.
В Абедін є 10-річний син Джордан, якого вона народила у шлюбі з уже колишнім чоловіком, опальним ексконгресменом Ентоні Вайнером.
Минулого року Хума у своїй книзі "І те, й інше: життя в багатьох світах" розповіла про сексуальні скандали Вайнера та про те, як ці розбіжності вплинули на президентську кампанію Клінтон у 2016 році. В жовтневому інтерв'ю CBS Sunday Morning вона зізналася, що "дізналася всю правду" про зради і провини Вайнера.
"Я проаналізувала все це і пішла далі, і я бажаю йому всього найкращого", — зазначила вона.
Коли її запитали, чи злиться вона на нього, Абедін відповіла:
"Я більше не можу жити в цьому просторі. Я пробувала це. Це мало не вбило мене".
Вже в листопаді Абедін додала, що шукала терапію і працювала над тим, щоб знайти точки дотику з Вайнером заради їхнього сина:
"Ентоні завжди буде в моєму житті, тому що він батько моєї дитини. Я хочу переконатися, що він здоровий, що у нас здорові стосунки, що наш син бачить модель поведінки, яка для нього здорова".
У Бредлі Купера підростає п'ятирічна донька Леа де Сен, яку йому народила російська супермодель Ірина Шейк. Пара розлучилася у 2019 році після чотирьох років стосунків, проте зберегла дружні стосунки заради дівчинки. Колишні партнери часто проводять час разом, а Купер бере активну участь у вихованні дочки.
За словами Шейк, Бредлі — "справжній та практичний тато".
У свій час ходили чутки, що пара з'єдналася знову, проте пізніше вони не підтвердилися.
Наразі Купер знімає свій новий фільм "Маестро", який він також режисує.
Нагадаємо, нещодавно актор відверто розповів про свою залежність від заборонених речовин. За його словами, на початку 2000-х його не взяли на зйомки картини "Шпигунка". Ця ситуація так розбила актора-початківця, що він почав вживати наркотики.