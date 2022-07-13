Стало відомо, на кого Бредлі Купер проміняв Ірину Шейк

Нова дівчина актора не має жодного стосунку до шоубізнесу, проте відома в політичних колах.

47-річний американський актор і режисер Бредлі Купер уже кілька місяців зустрічається з 45-річною політичною активісткою, помічницею Гілларі Клінтон як державної секретарки та в період президентської кампанії 2016 року Хумою Абедін, повідомляє People з посиланням на свої джерела.

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2 травня і Купер, і Абедін окремо відвідали Met Gala 2022 у Нью-Йорку. Пару нібито познайомила головна редакторка Vogue Анна Вінтур.

В Абедін є 10-річний син Джордан, якого вона народила у шлюбі з уже колишнім чоловіком, опальним ексконгресменом Ентоні Вайнером.

Минулого року Хума у своїй книзі "І те, й інше: життя в багатьох світах" розповіла про сексуальні скандали Вайнера та про те, як ці розбіжності вплинули на президентську кампанію Клінтон у 2016 році. В жовтневому інтерв'ю CBS Sunday Morning вона зізналася, що "дізналася всю правду" про зради і провини Вайнера.

[ + – ] Хума Абедін

"Я проаналізувала все це і пішла далі, і я бажаю йому всього найкращого", — зазначила вона.

Коли її запитали, чи злиться вона на нього, Абедін відповіла:

"Я більше не можу жити в цьому просторі. Я пробувала це. Це мало не вбило мене".

Вже в листопаді Абедін додала, що шукала терапію і працювала над тим, щоб знайти точки дотику з Вайнером заради їхнього сина:

"Ентоні завжди буде в моєму житті, тому що він батько моєї дитини. Я хочу переконатися, що він здоровий, що у нас здорові стосунки, що наш син бачить модель поведінки, яка для нього здорова".

У Бредлі Купера підростає п'ятирічна донька Леа де Сен, яку йому народила російська супермодель Ірина Шейк. Пара розлучилася у 2019 році після чотирьох років стосунків, проте зберегла дружні стосунки заради дівчинки. Колишні партнери часто проводять час разом, а Купер бере активну участь у вихованні дочки.

[ + – ] Бредлі Купер та його дочка Леа

За словами Шейк, Бредлі — "справжній та практичний тато".

У свій час ходили чутки, що пара з'єдналася знову, проте пізніше вони не підтвердилися.

Наразі Купер знімає свій новий фільм "Маестро", який він також режисує.

[ + – ] Бредлі Купер у фільмі "Маестро"

Нагадаємо, нещодавно актор відверто розповів про свою залежність від заборонених речовин. За його словами, на початку 2000-х його не взяли на зйомки картини "Шпигунка". Ця ситуація так розбила актора-початківця, що він почав вживати наркотики.