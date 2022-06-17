"Жодна дівчина не хотіла на мене дивитися". Бредлі Купер розповів про залежність від кокаїну

"Загубленість" актора сталася до його широкої популярності.

Американський актор Бредлі Купер відверто розповів про свою залежність від заборонених речовин. Про це пише Independent.

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Колишній бойфренд моделі Ірини Шейк у подкасті Wondery SmartLess розповів, як на початку 2000-х його не взяли на зйомки картини "Шпигунка". Ця ситуація так розбила актора-початківця, що він почав вживати заборонені речовини.

"Я був такий загублений, що почав вживати кокаїн. І ще я розірвав ахіллове сухожилля зразу після звільнення з фільму", — зізнався 47-річний Бредлі Купер, додавши, що відмова у співпраці настільки підкосила його самооцінку, що він відчув себе знову старшокласником.

[ + – ] Бредлі Купер в одному з фільмів Фото: Скріншот

"Я не міг потрапити в жоден клуб, жодна дівчина не хотіла на мене дивитися", — додав Купер.

Проте період загубленості американського актора не був довгим. Згодом його запросили до зйомок у фільмі "Похмілля у Вегасі", який став для Купера одним з найбільших проєктів, котрі прославили його.

Нагадаємо, 47-річний Бредлі Купер поцілувався з чоловіком перед камерами. Актор знімається в новій картині.

Також Фокус писав про можливе відновлення романтичних стосунків Бредлі Купера та російської моделі Ірини Шейк. Пара виховує спільну доньку Лею та часто проводить час разом.