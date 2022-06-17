"Ни одна девушка не хотела на меня смотреть". Брэдли Купер рассказал о зависимости от кокаина

"Потерянность" актера случилась до его широкой популярности.

Американский актер Брэдли Купер откровенно рассказал о своей зависимости от запрещенных веществ. Об этом пишет Independent.

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Бывший бойфренд модели Ирины Шейк в подкасте Wondery SmartLess рассказал, как в начале 2000-х его не взяли на съемки картины "Шпионка". Эта ситуация так разбила начинающего актера, что он начал употреблять запрещенные вещества.

"Я был так потерян, что начал употреблять кокаин. И еще я разорвал ахилловое сухожилие сразу после ухода из фильма", — признался 47-летний Брэдли Купер, добавив, что отказ в сотрудничестве настолько подкосил его самооценку, что он почувствовал себя снова старшеклассником.

[ + – ] Брэдли Купер в одном из фильмов Фото: Скриншот

"Я не мог попасть ни в один клуб, ни одна девушка не хотела на меня смотреть", — добавил Купер.

Однако период потерянности американского актера не был долгим. Впоследствии его пригласили к съемкам в фильме "Мальчишник в Вегасе", который стал для Купера одним из самых громких проектов.

Напомним, 47-летний Брэдли Купер поцеловался с мужчиной перед камерами. Актер снимается в новой картине.

Также Фокус писал о возможном возобновлении романтических отношений Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк. Пара воспитывает общую дочь Лею и часто проводит время вместе.