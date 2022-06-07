Брэдли Купер поцеловался в губы с мужчиной (видео)

Актер снимается в новом фильме "Маэстро" о легендарном дирижере Леонарда Бернстайне. Он не только исполняет главную роль, но и режиссирует картину.

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47-летний американский актер Брэдли Купер, который сейчас занят в фильме "Маэстро" в качестве режиссера и главного героя, поцеловал в губы партнера по съемочной площадке Мэтта Бомера, причем этот момент попал на видео.

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Сцена была частью съемочного процесса в Центральном парке Нью-Йорка, прописанной в сценарии. Брэдли, играющий музыканта Леонарда Бернстайна, в бежевом плаще поверх белой классической рубашки с зеленой бабочкой в горошек и черных брюках целует Бомера. Тот исполняет роль кларнетиста, с которым у Бернстайна был короткий роман. Волосы обоих мужчин были зачесаны назад гелем, чтобы соответствовать стилю 1950-х годов, и у каждого красовалось обручальное кольцо.

Картина рассказывает о 30-летних отношениях Бернстайна и его жены, родившей ему троих детей несмотря на то, что он был открытым геем. В биографической драме, которая начнет транслироваться на Netflix в 2023 году, также снимались Кэри Маллиган в роли Фелиции Монтеалегре, жены лауреата премии "Тони", и Майя Хоук в роли Джейми Бернстайн, старшей дочери пары. Джереми Стронг сыграет Джона Груэна, автора биографии легендарного дирижера и автора "Вестайдской истории".

Съемки проекта начались в Нью-Йорке в прошлом месяце, а его продюсерами выступили Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Кристи Макоско Кригер, Фред Бернер и Эми Дернинг.

Изначально режиссировать фильм должен был Спилберг, но Купер сам попросил Стивена поручить ему эту задачу.

"Я сказал Спилбергу: "Я всегда чувствовал, что могу сыграть дирижера, но могу ли я изучить материал и посмотреть, смогу ли я его написать и поставить?" Вы позволите мне это сделать?" У Стивена много интересов – он просто выберет что-то одно, а все остальное будет отложено. Я думаю, он знал, что какое-то время не будет снимать этот фильм. Он был достаточно любезен, чтобы передать его мне, и это то, чем я занимаюсь последние четыре с половиной года", – признался Купер в интервью Variety в мае.

Это будет второе режиссерское достижение Купера. Его дебютный фильм 2018 года "Звезда родилась" собрал более $436 миллионов по всему миру и получил восемь номинаций на "Оскар", включая "Лучший фильм". В январе 2022 года актер заявил, что он давно мечтает оказаться на месте композитора "Вестсайдской истории".

"Я хотел быть дирижером с детства. Я был одержим этим, попросил у Санта-Клауса палочку, когда мне было 8 лет. Слушать музыку, влюбляться в нее и иметь возможность по-настоящему знать каждый момент произведения… Я мог бы делать это так, как если бы я знал об этом все, не зная языка, очевидно", – добавил Брэдли.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк, у которых подрастает дочь Леа, хотят вернуть свои отношения. Однако на церемонию "Оскар" актер пришел не с моделью, а со своей мамой.