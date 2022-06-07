Бредлі Купер поцілувався в губи з чоловіком (відео)

Актор знімається в новому фільмі "Маестро" про легендарного диригента Леонарда Бернстайна. Він не лише виконує головну роль, а й режисує картину.

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47-річний американський актор Бредлі Купер, який зараз зайнятий у фільмі "Маестро" як режисер і головний герой, поцілував у губи партнера зі знімального майданчика Метта Бомера, причому цей момент потрапив на відео.

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Сцена була частиною знімального процесу у Центральному парку Нью-Йорка, прописаною у сценарії. Бредлі, що грає музиканта Леонарда Бернстайна, в бежевому плащі поверх білої класичної сорочки із зеленим метеликом у горошок та чорних штанах цілує Бомера. Той виконує роль кларнетиста, з яким Бернстайн мав короткий роман. Волосся обох чоловіків зачесане назад гелем, щоб відповідати стилю 1950-х років, і у кожного красувалася обручка.

Картина розповідає про 30-річні стосунки Бернстайна та його дружини, яка народила йому трьох дітей, попри те, що він був відкритим геєм. У біографічній драмі, яка почне транслюватися на Netflix у 2023 році, також знімалися Кері Малліган у ролі Феліції Монтеалегре, дружини лауреата премії "Тоні", та Мая Хоук у ролі Джеймі Бернстайн, старшої доньки пари. Джеремі Стронг зіграє Джона Груена, автора біографії легендарного диригента та автора "Вестайдської історії".

Зйомки проєкту розпочалися в Нью-Йорку минулого місяця, а його продюсерами виступили Мартін Скорсезе, Стівен Спілберг, Крісті Макоско Крігер, Фред Бернер та Емі Дернінг.

Спочатку режисувати фільм мав Спілберг, але Купер сам попросив Стівена доручити йому це завдання.

"Я сказав Спілбергу: "Я завжди відчував, що можу зіграти диригента, але чи можу я вивчити матеріал і подивитися, чи зможу його написати і поставити?" Ви дозволите мені це зробити?" Стівен має багато інтересів — він просто вибере щось одне, а все інше буде відкладено. Я думаю, він знав, що якийсь час не зніматиме цей фільм. Він був досить люб'язний, щоб передати його мені, і це те, чим я займаюся останні чотири з половиною роки", — ізнався Купер в інтерв'ю Variety у травні.

Це буде друге режисерське досягнення Купера. Його дебютний фільм 2018 року "Зірка народилася" зібрав понад $436 мільйонів по всьому світу та отримав вісім номінацій на "Оскар", включаючи "Найкращий фільм". У січні 2022 року актор заявив, що він давно мріє опинитися на місці композитора "Вестсайдської історії".

"Я хотів бути диригентом з дитинства. Я був одержимий цим, попросив у Санта-Клауса паличку, коли мені було 8 років. Слухати музику, закохуватися в неї і мати можливість по-справжньому знати кожен момент твору… Я міг би робити це так, якби я знав про це все, не знаючи мови, очевидно", – додав Бредлі.

Нагадаємо, Бредлі Купер та Ірина Шейк, у яких підростає донька Леа, хочуть повернути свої стосунки. Проте на церемонію "Оскар" актор прийшов не з моделлю, а зі своєю мамою.