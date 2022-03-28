Гарний син. Бредлі Купер прийшов на "Оскар" із мамою

Бредлі Купер повторив свій епохальний вихід 2019 року та прийшов на церемонію разом із улюбленою мамою Глорією.

Шанувальники Бредлі Купер та Ірини Шейк плекали надію, що пара все-таки возз'єднається, або хоча б з'явиться разом на 94-й церемонії "Оскар", але, зважаючи на все, актор і модель, які виховують спільну доньку Леа, розлучилися остаточно. Але на самоті Бредлі не залишився. Він запросив на церемонію свою маму Глорію Кампано. Про це пише People.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

На червоній доріжці театру Dolby в Лос-Анджелі він з'явився в лаконічному чорному костюмі-трійці, а його мама блищала в елегантній чорній сукні, блискучому жакеті з паєтками й окулярах із синім склом.

[ + – ] Бредлі Купер із мамою — Глорією Кампано Фото: Getty Images

Бредлі виявив себе, як найкращий син у світі. Він підтримував матір під руку та намагався, щоб вся увага була прикута саме до неї.

[ + – ] Бредлі Купер із мамою — Глорією Кампано

Він неодноразово казав, що вони мають дуже близькі стосунки. Після того, як батько помер, він намагався полегшити біль Глорії. До 40 років він жив разом із нею та з'їхав лише після того, як переконався, що вона оговталася від втрати й хоче розпочати нове життя.

"Моя сім'я має для мене величезне значення. Смерть батька була для нас великою трагедією, від якої ми досі не оговталися. Мені подобається проводити з нею час. Вона дуже класна, любить тусуватися, і в неї чудове почуття гумору", — розповідав актор.

До речі, Глорія товаришувала з Іриною Шейк. Але російська модель останнім часом не часто з'являється на публіці. Вона пропустила кілька тижнів моди та з'явилася лише на показі Burberry в Лондоні. За чутками, на особисте запрошення Ріккардо Тіші, свого близького друга.