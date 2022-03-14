Російська модель Ірина Шейк уперше вийшла на подіум після початку війни в Україні

Шейк з'явилася на лондонському Тижні моди в показі нової осінньо-зимової колекції Burberry

Модель Ірина Шейк, яка родом із Єманжелінська Челябінської області, РФ, уперше вийшла на подіум після того, як ЗС РФ вторглася в Україну 24 лютого. Про це пише Arab News.

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Ірина пропустила Тижні моди в Мілані та Парижі, хоча зазвичай завжди була на подіумах почесною гостею.

[ + – ] Ірина Шейк на показі Burberry Фото: Getty Images

Але на Тижні моди в Лондоні вона таки з'явилася. За чутками, вона була присутня на особисте прохання Ріккардо Тіші, свого близького друга.

Також вона неодноразово брала участь у рекламних кампаніях бренду Burberry, і нещодавно саме вона представила колаборацію із Supreme.

[ + – ] Показ Burberry на лондонському Тижні моди

Гостями модного заходу стали Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Карла Бруні й інші знаменитості, адже це був перший показ відкритий для публіки, проведений за тривалий час. Через пандемію він обмежувався онлайн-показами.

Дефіле пройшло майже в темряві. А початок подіуму був стилізований під накритий стіл.

Нагадаємо, модний дім Burberry серед інших пішов із РФ після вторгнення військ цієї країни в Україну. Також пішли бренди Louis Vuitton, Dior, Gucci та Chanel.