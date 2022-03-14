Российская модель Ирина Шейк впервые вышла на подиум, после начала войны в Украине

Шейк появилась на лондонской Неделе моды в показе новой осенне-зимней коллекции Burberry

Модель Ирина Шейк, которая родом из Еманжелинска Челябинской области, РФ, впервые вышла на подиум после того, как ВС РФ вторглись в Украину 24 февраля. Об этом пишет Arab News.

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Ирина пропустила Недели моды в Милане и Париже, хоть обычно всегда была на подиумах почетной гостьей.

[ + – ] Ирина Шейк на показе Burberry Фото: Getty Images

Но на Неделе моды в Лондоне она все-таки появилась. По слухам, она присутствовала по личной просьбе Риккардо Тиши, своего близкого друга.

Также она неоднократно принимала участие в рекламных кампаниях бренда Burberry и недавно именно она представила коллаборацию с Supreme.

[ + – ] Показ Burberry на лондонской Неделе моды

Гостями модного мероприятия стали Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни и другие знаменитости. Ведь это был первый показ открытый для публики, проведенный Тиши за долгое время. Из-за пандемии он ограничивался онлайн-показами.

Дефиле прошло почти в темноте. А начало подиума было стилизовано под накрытый стол.

Напомним, модный дом Burberry в числе прочих, ушел из РФ после вторжения войск этой страны в Украину. Также ушли бренды Louis Vuitton, Dior, Gucci и Chanel.