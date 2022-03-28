Хороший сын. Брэдли Купер пришел на "Оскар" с мамой

Брэдли Купер повторил свой эпохальный выход 2019 года и пришел на церемонию вместе с любимой мамой Глорией

Поклонники Брэдли Купер и Ирины Шейк лелеяли надежду, что пара все-таки воссоединится, или хотя бы появится вместе на 94-й церемонии "Оскар", но, судя по всему, актер и модель, которые воспитывают общую дочь Леа, расстались окончательно. Но в одиночестве Брэдли не остался. Он пригласил на церемонию свою маму Глорию Кампано. Об этом пишет People.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На красной дорожке театра Dolby в Лос-Анджеле он появился в лаконичном черном костюме-тройке, а его мама блистала в элегантном черном платье, сверкающем жакете с пайетками и очках с синими стеклами.

[ + – ] Брэдли Купер с мамой - Глорией Кампано Фото: Getty Images

Брэдли проявил себя, как лучший сын на свете. Он поддерживал мать под руку и старался, чтобы все внимание было приковано именно к ней.

[ + – ] Брэдли Купер с мамой - Глорией Кампано

Он неоднократно говорил, что у них очень близкие отношения. После того, как его отец умер, он старался облегчить боль Глории. До 40 лет он жил вместе с ней и съехал только после того, как убедился, что она оправилась от потери и хочет начать новую жизнь.

"Моя семья имеет для меня огромное значение. Cмерть отца была для нас большой трагедией, от которой мы до сих пор не оправились. Мне нравится проводить с ней время. Она очень классная, любит тусоваться, и у нее отличное чувство юмора", — рассказывал актер.

К слову, Глория дружила с Ириной Шейк. Но российская модель в последнее время нечасто появляется на публике. Она пропустила несколько недель моды и появилась только на показе Burberry в Лондоне. По слухам, по личному приглашению Риккардо Тиши, своего близкого друга.