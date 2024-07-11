Ексчоловік нареченої Алекса Сороса відреагував на їхні заручини

Гума Абедін та Алекс Сорос зустрічаються кілька місяців. До цього політична діячка була одружена та народила сина.

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Колишній чоловік Гуми Абедін відреагував на її заручини із сином Джорджа Сороса. Про це пише Page Six.

Опальний політик Ентоні Вайнер "у захваті" від планів ексдружини одружитися з мільярдером Алексом Соросом.

"Я в захваті від Гуми. Вони чудові люди, і я бажаю їм багато щастя", — зазначив Вайнер.

Алекс Сорос та старша за нього майже на 10 років років Гума Абедін заручилися влітку 2024 року. Свій роман вони підтвердили за кілька місяців до цього. Про конкретні плани на весілля наразі ще невідомо.

Алекс Сорос та Гума Абедін

47-річна Гума, яка є колишньою радницею Гілларі Клінтон, описала у своїх мемуарах 2021 року, як її ідеальний світ перевернувся з ніг на голову, коли Вайнер зізнався у секс-скандалі у 2011 році, що зрештою зруйнувало його карʼєру.

Політик навіть був ув’язнений за те, що надсилав непристойні смс неповнолітній дівчині. Від союзу з Гумою в нього підростає син Джордан. Пара розійшлася у 2017 році після близько семи років офіційного шлюбу.

Алекс Сорос та Гума Абедін Фото: Getty Images

З 2019 року Вайнер випробував кілька професійних ролей, зокрема піарника в кризових ситуаціях, генерального директора бруклінської компанії та ведучого місцевого радіо в Нью-Йорку.

Тим часом Гума Абедін багато років працювала на Гілларі Клінтон. Два роки тому їй приписували роман з Бредлі Купером.

Нагадаємо, син Джорджа Сороса та Гума Абедін підтвердили свої стосунки.

Також Фокус писав про роман Бредлі Купера та Гуми Абедін.