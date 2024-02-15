Помічниця Гілларі Клінтон завела роман із сином Сороса

Хума Абедін зробила свій роман з Алексом Соросом публічним у День святого Валентина. Зараз Алекс керує бізнес-імперією свого батька.

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Давня помічниця Гілларі Клінтон, 47-річна Хума Абедін, розповіла, що зустрічається з сином мільярдера Джорджа Сороса. Хума опублікувала фото з 38-річним Алексом, зроблене в Парижі, де пара відзначила День усіх закоханих. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина опального політика Ентоні Вайнера Хума Абедін зізналася, що зустрічається із сином мільярдера Джорджа Сороса Алексом, який майже на десять років молодший за неї.

Давня помічниця Гілларі Клінтон оприлюднила свій роман у середу, коли вона поділилася фотографією себе й Алекса, які насолоджуються побаченням у День святого Валентина в ресторані в Парижі. Спочатку фото опублікував Алекс у своїх сторіз.

Хума Абедін і Алекс Сорос Фото: Instagram alexsoros

Пара сиділа в кутовій кабінці за столиком, усипаним червоними трояндами і подарунками.

Роман між парою виник через сім років після того, як Хума розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Вайнером, за яким вона була одружена сім років.

Алекс Сорос прославився не тільки як спадкоємець свого батька, а й як плейбой і любитель вечірок. Він влаштовував розкішні прийоми в Гемптоні та відвідував безліч урочистих заходів — доти, доки торік його не назвали офіційним спадкоємцем фонду "Відкрите суспільство" свого батька (OSF) вартістю 25 мільярдів доларів. У перегонах за спадщину Алекс обійшов свого старшого брата Джонатана. А цю корпоративну битву багато хто порівнював із серіалом HBO "Спадкоємці".

Алекс Сорос із батьком

Коли в червні 2023 року було зроблено оголошення про зміну влади, Алекс заприсягся, що використовуватиме статки свого батька для фінансування різноманітних ініціатив, зокрема право на аборт і гендерну рівність, повідомивши Wall Street Journal, що він "політичніший" за Джорджа, і планує відобразити це у своїх ділових відносинах.

Говорячи про свої цілі, Алекс сказав, що він занепокоєний можливістю повернення республіканця Дональда Трампа в Білий дім, припускаючи, що його сім'я зробить великий внесок у підтримку демократів на президентських виборах 2024 року.

Політичні погляди Алекса явно близькі Хумі, яка довгі роки працювала найближчою помічницею колишньої кандидатки в президенти Клінтон, і була поруч із нею, коли вона програла вибори 2016 року Трампу.

Хума Абедін і Гілларі Клінтон

Поразка Клінтон на виборах стала останньою в низці особистих ударів для Хумми, чий тодішній чоловік Ентоні лише за кілька тижнів до цього був викритий Daily Mail за те, що він підтримував багатомісячні онлайн-відносини з 15-річною дівчинкою, з якою він відправив кілька непристойних секс-повідомлень.

Це сталося всього за два роки після того, як Ентоні, який разом із Хумою виховував сина, був змушений піти з посади конгресмена від Нью-Йорка, коли його фотографію в спідній білизні опублікували в його особистому акаунті в Твіттері.

Після розлучення Хуму часто можна було бачити на світських прийомах, модних показах і навіть на вечірках у будинку головного редактора Vogue Анни Вінтур.

Хума Абедін і Анна Вінтур

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Джорджа Сороса і зібрав найцікавіше з його біографії, коли минулого року з'явилися чутки про те, що Сорос помер.