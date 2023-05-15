"Живий і здоровий": у Джорджа Сороса спростували чутки про його смерть

14 квітня соцмережами поширився твіт про смерть фінансиста від серцевого нападу. Його прессекретар заявив журналістам, що чоловік насправді не помирав.

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92-річний мільярдер Джордж Сорос — живий, а розмови про його смерть — лише чутки в інтернеті. Про це стало відомо 15 травня журналістам медіа MailOnline.

Прессекретар Сороса прокоментував чутки, що ширилися соцмережами. Він відповів, що фінансист "живий та здоровий". Чи правдивою була інформація про серцевий напад — невідомо.

Чому люди думали, що Джордж Сорос помер?

Перша звістка про смерть Сороса з’явилася у Twitter 14 травня. Користувач з ніком @CilComLFC опублікував чорно-біле фото мільярдера та повідомив про нібито серцевий напад у нього. Інший користувач стверджував, що дані про смерть нібито підтвердили родичі фінансиста.

Згодом поширення чутки в інтернеті набрало такого розмаху, що новину про смерть Сороса опублікували в турецькому ЗМІ.

Як зазначав Фокус, інформацію про нібито смерть мільярдера публікують не вперше — його "некрологи" вже з’являлись у мережі у 2013 та 2022 роках.

Хто такий Джордж Сорос?

Джордж Сорос — американський трейдер, фінансист, інвестор та філантроп. Він створив мережу організацій, відомих як "Фонд Сороса". Станом на вересень 2019 року його статки оцінювали в $8,3 мільярда.

Нагадаємо, у травні 2022 року ЗМІ передали слова Джорджа Сороса про події в Україні. Він заявив, що боротьба з пандеміями та кліматичні зміни мають "відійти на другий план порівняно з цією війною". На думку Сороса, в результаті може не вижити цивілізація.

Раніше, у 2021 році в університеті Сороса розкритикували закриття опозиційних каналів в Україні. Там заявили, що позбавлення медіа ліцензії за рішенням голови держави "абсолютно не відповідає міжнародним стандартам свободи ЗМІ".