"Жив и здоров": у Джорджа Сороса опровергли слухи о его смерти

14 апреля в соцсетях распространился твит о смерти финансиста от сердечного приступа. Его пресс-секретарь заявил журналистам, что мужчина на самом деле не умирал.

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92-летний миллиардер Джордж Сорос жив, а разговоры о его смерти — лишь слухи в интернете. Об этом стало известно 15 мая журналистам СМИ MailOnline.

Пресс-секретарь Сороса прокомментировал распространявшиеся соцсетями слухи. Он ответил, что финансист "жив и здоров". Правдивой ли была информация о сердечном приступе — неизвестно.

Почему люди думали, что Джордж Сорос умер?

Первое известие о смерти Сороса появилось в Twitter 14 мая. Пользователь с ником @CilComLFC опубликовал черно-белое фото миллиардера и сообщил о якобы сердечном приступе у него. Другой пользователь утверждал, что данные о смерти якобы подтвердили родственники финансиста.

Впоследствии распространение слухов в интернете приобрело такой размах, что новость о смерти Сороса опубликовали в турецком СМИ.

Как отмечал Фокус, информацию о якобы смерти миллиардера публикуют не впервые — его "некрологи" уже появлялись в сети в 2013 и 2022 годах.

Кто такой Джордж Сорос?

Джордж Сорос – американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп. Он создал сеть организаций, известных как Фонд Сороса. По состоянию на сентябрь 2019 года его состояние оценивалось в $8,3 миллиарда.

Напомним, в мае 2022 года СМИ передали слова Джорджа Сороса о событиях в Украине. Он заявил, что борьба с пандемиями и климатические изменения должны "отойти на второй план по сравнению с этой войной". По мнению Сороса, в результате может не выжить цивилизация.

Ранее, в 2021 году, в университете Сороса раскритиковали закрытие оппозиционных каналов в Украине. Там заявили, что лишение медиа лицензии по решению главы государства "совершенно не соответствует международным стандартам свободы СМИ".