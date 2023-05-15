Умер ли Джордж Сорос: в Сети появились новые слухи о кончине миллиардера (фото)

Информацию о смерти 92-летнего финансиста распространили сомнительные аккаунты в Twitter, после чего ее подхватило турецкое издание, однако позже удалило публикацию.

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Слухи о смерти финансиста Джорджа Сороса снова наводнили интернет. Спекуляции о его кончине недавно появились в Twitter. Однако важно отметить, что на самом деле официальных сообщений о смерти 92-летнего миллиардера не было. Фокус разбирался, откуда взялась информация о смерти Сороса.

14 мая сообщение пользователя платформы @CilComLFC в Twitter стало вирусным в социальной сети. Пользователь прикрепил черно-белое изображение Джорджа Сороса и написал:

"Срочно: Джордж Сорос умер от сердечного приступа, согласно сообщению Politics For All Ireland".

На момент написания материала твит набрал более 500 тысяч просмотров. Считается, что фальшивая новость исходила от пользователя Twitter @PolitcsFAIRL, который утверждал, что семья Сороса подтвердила факт его кончины. В другом твите пользователь платформы утверждал, что "мир сегодня может спать спокойно" после кончины Сороса.

Слухи о смерти также распространил турецкий телеканал Haber, однако вскоре удалил публикацию.

15 мая Мэтт Уоллес, известный американский блогер и друг Илона Маска, также опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о смерти Сороса.

"Ходят слухи, что Джордж Сорос только что умер от сердечного приступа", — написал Уоллес.

Примечательно, что днем ранее, 14 мая, Уоллес опубликовал еще один пост о Соросе, в котором раскритиковал банкира и заявил в продаже всех акций компании Маска.

"Срочно: Джордж Сорос продал все свои акции Tesla. Он зол на Илона Маска за восстановление свободы слова в Twitter!" — написал блогер на своей странице в Twitter 14 мая.

В Сети развенчали слухи о кончине Джорджа Сороса

Пользователь Twitter @NE0Ndemon был первым, кто развенчал слухи о смерти банкира. Он заявил, что за распространением фальшивых новостей стоит пользователь Twitter @PoliticsFAIRL. Он указал, что аккаунт @PolitcsFAIRL, который изначально "вбросил" информацию о кончине Сороса имеет небольшое количество подписчиков. По мнению пользователя, турецкое СМИ сослалось на непроверенный аккаунт, после чего было вынуждено удалить новость.

Ни один авторитетный новостной канал не подтвердил факт смерти Джорджа Сороса. Учитывая его социальный статус, можно предположить, что если бы с ним что-то случилось, это стало бы мировой новостью. Вероятно, пользователь Twitter, распространивший фальшивую новость, сделал это исключительно ради просмотров.

Джордж Сорос — не единственная знаменитость, ставшая жертвой мистификации смерти в Интернете. Ранее пользователи соцсетей публиковали новости о смерти таких знаменитостей, как Джейден Смит, Том Хэнкс, DJ Khaled и других. Однако все они, на самом деле, живы.

Отметим, что слухи о кончине Сороса ходят уже не в первый раз. В 2022 году фальшивый некролог о нем распространился как лесной пожар. В 2013 году агентство Reuters также случайно опубликовало "преждевременный" некролог Сороса. Статья гласила:

"Джордж Сорос, умерший XXX в возрасте XXX лет, был хищным и чрезвычайно успешным финансистом и инвестором, который в течение многих лет парадоксальным образом выступал против того же вида свободного капитализма, который принес ему миллиарды".

Агентство Reuters тогда принесло извинения после того, как ложное сообщение получило широкую огласку. А издание Forbes также связалось с советником Сороса по управлению фондами, который опроверг слухи о смерти.

Кто такой Джордж Сорос

Джордж Сорос — американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Создатель сети организаций, известных как "Фонд Сороса". Член исполнительного комитета международной исследовательской организации International Crisis Group. На сентябрь 2019 года его состояние оценивалось в $8,3 миллиардов.

Напомним, в феврале 2023 года миллиардер-филантроп Джордж Сорос поддержал экспериментальные технологии, предназначенные для затемнения Солнца и замораживания Арктики.

Ранее, 24 мая 2022 года Сорос поделился мнением о российском военном вторжении в Украину. По мнению бизнесмена, человеческая цивилизация может не пережить эту войну, поскольку она рискует перерасти из локального конфликта в мировой.