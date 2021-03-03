В університеті Сороса розкритикували позасудове закриття опозиційних каналів в Україні як таке, що порушує свободу ЗМІ

Неправове рішення про закриття опозиційних телеканалів, на думку директора Центру преси, інформації та суспільства, може мати небезпечні наслідки для українського суспільства.

Рішення влади України закрити в позасудовому порядку низку опозиційних телеканалів порушує європейські принципи свободи ЗМІ та створює небезпечний прецедент. Про це в коментарі Капіталу заявив директор Центру преси, інформації та суспільства при Центрально-європейському університеті в Будапешті Маріус Драгомир.

«Рішення про покарання ЗМІ, якщо для цього є законні підстави, повинні ухвалюватися відповідно до законодавчих і нормативних процедур. Я не зовсім впевнений, яка саме процедура передбачена в Україні, але підозрюю, що керівним органам доручено контролювати програми мовників, щоб гарантувати, що вони не порушують жодних правових положень. Те, що зробив президент Зеленський, є відходом від такої процедури. Більш того, позбавлення засобів масової інформації ліцензій або дозволів на мовлення є найбільш жорстким видом санкцій, що застосовуються до ЗМІ. Зазвичай в демократичних країнах, де існує незалежне регулювання медіа, перш ніж вдатися до таких крайніх санкцій, керівні органи зобов'язані зібрати достатні докази того, що мовник порушив закон або поставив під загрозу національну безпеку. І, перш ніж ухвалювати остаточне рішення про відкликання у них ліцензії, такі органи повинні спочатку попередити мовну компанію, щоб та виправила ситуацію. Перш ніж керівний орган вирішить відкликати ліцензію на мовлення, потрібна серія попереджень та інших форм санкцій (штрафи і т. д.). Цього не було зроблено в Україні в ситуації з рішенням президента», — зазначив експерт.

«Коли глава держави в односторонньому порядку ухвалює рішення про позбавлення ЗМІ ліцензії, то це абсолютно не відповідає міжнародним стандартам свободи ЗМІ», — підкреслив він, зазначивши, що в демократичному суспільстві неприпустимо зміцнювати інформаційну безпеку та захищати національні інтереси за рахунок свободи ЗМІ.

«Уряд дійсно зобов'язаний захищати національні інтереси країни, якою він керує, і в нинішніх умовах, коли дезінформація поширюється дуже швидко в багатьох країнах світу, владі іноді необхідно втручатися, щоб заблокувати якісь канали дезінформації. Однак це має відбуватися відповідно до юридичних процедур і здійснюватися регуляторними органами, що відповідають за ці питання, на підставі вагомих доказів. В іншому випадку такі дії і рішення тільки обмежують свободу ЗМІ», — вважає Драгомир.

"Неправове рішення" про закриття опозиційних телеканалів, на його думку, може мати небезпечні наслідки для українського суспільства.

«Таке рішення виразно створило небезпечний прецедент, коли вищі посадові особи ухвалюють рішення, що стосуються свободи ЗМІ, не несучи за них жодної відповідальності, що повністю виходить за рамки їхньої роботи», — підкреслює експерт.

Центрально-Європейський університет — англомовний вищий навчальний заклад, що працює в Будапешті за фінансової підтримки американського фінансиста Джорджа Сороса з метою розвитку відкритого суспільства та демократії в країнах Центральної та Східної Європи і колишнього Радянського Союзу.