Помощница Хиллари Клинтон завела роман с сыном Сороса

Хума Абедин сделала свой роман с Алексом Соросом публичным в День святого Валентина. Сейчас Алекс управляет бизнес-империей своего отца.

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Давняя помощница Хиллари Клинтон, 47-летняя Хума Абедин, рассказала, что встречается с сыном миллиардера Джорджа Сороса. Хума опубликовала фото с 38-летним Алексом, сделанное в Париже, где пара отметила День всех влюбленных. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена опального политика Энтони Вайнера Хума Абедин призналась, что встречается с сыном миллиардера Джорджа Сороса Алексом, который почти на десять лет младше ее.

Давняя помощница Хиллари Клинтон обнародовала свой роман в среду, когда она поделилась фотографией себя и Алекса, наслаждающихся свиданием в День святого Валентина в ресторане в Париже. Изначально фото опубликовал Алекс в своих сториз.

Хума Абедин и Алекс Сорос Фото: Instagram alexsoros

Пара сидела в угловой кабинке за столиком, усыпанным красными розами и подарками.

Роман между парой возник через семь лет после того, как Хума развелась со своим бывшим мужем Вайнером, за которым она была замужем семь лет.

Алекс Сорос прославился не только, как наследник своего отца, но и как плейбой и любитель вечеринок. Он устраивал роскошные приемы в Хэмптоне и посещал множество торжественных мероприятий – до тех пор, пока в прошлом году он не был назван официальным наследником фонда "Открытое общество" своего отца (OSF) стоимостью 25 миллиардов долларов. В гонке за наследство Алекс обошел своего старшего брата Джонатана. А эту корпоративную битву многие сравнивали с сериалом HBO "Наследники".

Алекс Сорос с отцом

Когда в июне 2023 года было сделано объявление о смене власти, Алекс поклялся, что будет использовать состояние своего отца для финансирования разнообразных инициатив, включая право на аборт и гендерное равенство, сообщив Wall Street Journal, что он "более политичен", чем Джордж, и планирует отразить это в своих деловых отношениях.

Говоря о своих целях, Алекс сказал, что он обеспокоен возможностью возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, предполагая, что его семья внесет большой вклад в поддержку демократов на президентских выборах 2024 года.

Политические взгляды Алекса явно близки Хуме, которая долгие годы работала ближайшей помощницей бывшего кандидата в президенты Клинтон, и была рядом с ней, когда она проиграла выборы 2016 года Трампу.

Хума Абедин и Хиллари Клинтон

Поражение Клинтон на выборах стало последним в череде личных ударов для Хумы, чей тогдашний муж Энтони всего за несколько недель до этого был разоблачен Daily Mail за то, что он поддерживал многомесячные онлайн-отношения с 15-летней девочкой, с которой он отправил несколько непристойных секс-сообщений.

Это произошло всего через два года после того, как Энтони, который вместе с Хумой воспитывал сына, был вынужден уйти с поста конгрессмена от Нью-Йорка, когда его фотография в нижнем белье была опубликована в его личном аккаунте в Твиттере.

После развода Хуму часто можно было видеть на светских приемах, модных показах и даже на вечеринках в доме главного редактора Vogue Анны Винтур.

Хума Абедин и Анна Винтур

Напомним, ранее Фокус писал о Джордже Соросе и собрал самое интересное из его биографии, когда в прошлом году появились слухи о том, что Сорос умер.