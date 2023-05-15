Если Джордж Сорос все-таки умер. Роман с королевой и другие факты о главном "злодее" мирового закулисья

На этой неделе появились новости о том, что скончался человек-легенда, 92-летний Джордж Сорос. Подтверждения, или опровержения пока нет, но это повод вспомнить, чем прославился этот человек.

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15 мая в Twitter появилось сообщение от пользователя с ником @CilComLFC о том, что якобы умер 92-летний Джордж Сорос. Он написал, что великий и ужасный Сорос скончался от сердечного приступа. Позже появилась информация о том, что это якобы произошло в Риме. Подтверждения, или опровержения этой новости нет, но ряд новостных ресурсов перепостил сообщение с отметкой, что информация проверяется.

Сообщение о смерти Джорджа Сороса Фото: Скриншот

А пока это происходит, стоит вспомнить, чем прославился Джордж Сорос, которого называют "злодеем", "легендой" и даже человеком, который "сломал Банк Англии".

Не смотря на то, что Джорджа Сороса знают по всему миру, он долгие годы умудряется сохранять ореол таинственности вокруг своей персоны и про него известно только то, что, как считается, он сам посчитал нужным сообщить, а также результаты журналистских расследований и очевидные факты. Неизвестно даже, сколько у него денег. На сентябрь 2019 года его состояние оценивалось в 8,3 млрд долларов США, общая сумма доходов Сороса от финансовой деятельности составляет около 44 миллиардов долларов США. Фокус собрал самое интересное, что известно о Джордже Соросе.

Детство и юность Джорджа Сороса

Настоящее имя Сороса — Дьердь Шварц. Он родился 12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье. Его отец, Тивадар Шварц, был адвокатом, знатоком модного тогда языка эсперанто и бывшим офицером австро-венгерской армии. Во время Первой мировой войны он попал в плен к русским и сбежал в Будапешт.

Джордж Сорос с отцом и братом Полом Фото: Twitter George Soros

Его мать – Эржбета Суц – была дочкой богатого торговца текстилем. В 1936 году семья Сороса предусмотрительно поменяла фамилию на венгерскую "Шорош". Когда Венгрия была оккупирована нацистами, семье Сороса пришлось скрываться. Они жили по поддельным документам.

А уже в 1947 году Джордж уехал в Великобританию, где поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук, где учился у австрийского философа Карла Поппера. Старший брат Джорджа, Пол, к слову, стал инженером и предпринимателем. Он умер в 2013 году.

Соросу пришлось работать спасателем, швейцаром и даже рабочим на галантерейной фабрике, пока он в 1953 году не получил место в лондонском торговом банке "Сингер и Фридландер" (Singer & Friedlander). В 1956 году он переехал в Нью-Йорк, где сначала работал аналитиком по европейским ценным бумагам и быстро добился успеха.

Финансовая карьера

В 1973 году Сорос учредил Фонд Сороса (позже Quantum Endowment Fund), хедж-фонд, который впоследствии породил ряд ассоциированных компаний. Его смелые инвестиционные решения создали ему репутацию, но не все его финансовые авантюры увенчались успехом. Он правильно предвидел крах мирового фондового рынка в октябре 1987 года, но ошибочно предсказал, что японские акции упадут сильнее всех.

Джордж Сорос в молодости Фото: Twitter George Soros

Статус Сороса как закулисного злодея, утвердился в сентябре 1992 года, когда британское правительство девальвировало фунт стерлингов. Через свою группу компаний Quantum Сорос продал миллиарды фунтов за несколько дней до девальвации. После этого Сорос выкупил фунты стерлингов, вернул деньги, которые он занял, и получил прибыль в размере около 1 миллиарда долларов.

Другие также выиграли от падения фунта, но масштабы операций Сороса затмили все остальные, и этот гамбит принес ему прозвище "человек, который разрушил Банк Англии".

Передовица The Telegraph в 2018 году Фото: telegraf

Однако в 1994 году Сорос полагал, что доллар вырастет в цене по отношению к японской иене. Вместо этого доллар падал весь год, и, как сообщается, Quantum Fund потерял сотни миллионов долларов за один день в феврале.

Репутация Джорджа Сороса как мирового злодея

Имя Сороса также связывают с финансовым кризисом, охватившим Азию в 1998 году. Премьер-министр Малайзии Махатхир бин Мохамад заявил, что Сорос несет ответственность за падение курса ринггита, так же его считали ответственным за падение курса тайского бата.

На самом деле в результате кризиса фонды Сороса потеряли миллиарды. Сорос оправился благодаря ранней прибыли на интернет-акциях в 1999 году.

В декабре 2002 года французский суд признал Сороса виновным в инсайдерской торговле за сделку 1988 года с акциями, связанную с финансовыми услугами компании Société Générale, и он был оштрафован на 2,2 миллиона евро (2,9 миллиона долларов).

Филантропия и политическая активность

В 1984 году Сорос использовал часть своей прибыли для создания фондов "Открытое общество" — благотворительной организации, в которую входила сеть фондов. Большая часть первоначальной работы была сосредоточена на Восточной Европе, начиная с Венгрии.

Когда закончилась холодная война и рухнул советский режим, Сорос основал фонды в Чехословакии, Польше, России и Югославии. В начале 21 века фонды "Открытое общество" действовали более чем в 70 странах. В 2017 году сообщалось, что за последние годы Сорос выделил этой организации около 18 миллиардов долларов, что сделало ее одной из крупнейших в мире благотворительных групп.

Джордж Сорос в Сараево Фото: Twitter George Soros

Он поддерживал Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Джо Байдена на президентских выборах. А в 2010 году Сорос пожертвовал 100 миллионов долларов неправительственной организации Human Rights Watch. Поддерживая демократов и либералов, Сорос часто подвергался критике со стороны республиканцев и консерваторов.

В июле 2017 года Венгрия и Израиль осудили Сороса за использование иностранных денег для влияния на политику и иммиграционную политику в Европе через его фонды "Открытое общество". Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии назвал Сороса "угрозой национальной безопасности". Уже на следующий год фонд Сороса перевел свои офисы из Венгрии в Германию

Сорос написал несколько книг, в том числе "Алхимия финансов" (1987 г.), "Кризис глобального капитализма: открытое общество под угрозой" (1998 г.) и "Новая парадигма финансовых рынков: кредитный кризис 2008 г. и что это значит" (2008 г.).

Личная жизнь Джорджа Сороса

Джордж Сорос был женат трижды. У него пятеро детей.

Джордж Сорос и его третья жена Тамико Болтон Фото: Getty Images

Его первой женой в 1960 году стала Аннализе Витчак (родилась 3 января 1934 года), этнической иммигранткой из Германии, осиротевшей во время Второй мировой войны. Они развелись в 1983 году. У них трое детей:

Роберт Дэниел Сорос (род. 1963): основатель Центральноевропейского университета в Будапеште, а также сети фондов в Восточной Европе.

Андреа Сорос Коломбель (род. 11 июня 1965 г.): основатель и президент фонда Trace Foundation, созданного в 1993 г. для содействия культурной преемственности и устойчивому развитию тибетских общин в Китае. Она также является партнером-основателем и членом совета директоров Acumen Fund, глобального венчурного фонда, который использует предпринимательский подход к решению проблем глобальной бедности.

Джонатан Тивадар Сорос (родился 10 сентября 1970 г.): менеджер хедж-фонда и политический донор. В 2012 году он стал соучредителем "Друзей демократии".

В 1983 году Джордж Сорос женился на Сьюзен Вебер. Они развелись в 2005 году. У них двое детей:

Александр Сорос (1985 г.р.): филантроп и студенческий спонсор.

Грегори Джеймс Сорос (1988 г.р.), художник.

В 2008 году Сорос познакомился с Тамико Болтон. Спустя пять лет они поженились. Тамико – американка японского происхождения, бизнес-леди и аккредитованный фармаколог. Сорос старше своей третьей жены на 42 года.

Топ-5 фактов о Джордже Соросе

Роман с королевой Иордании Нур

В 2006 году утверждалось, что тогда еще 76-летний миллиардер Джордж Сорос влюбился в 55-летнюю королеву Иордании Нур аль-Хусейн. Она присутствовала на нескольких лекциях финансиста в Оксфордском университете. После его выступлений они уезжали на одной машине.

"Она сидела в первом ряду и не отрываясь смотрела на Джорджа. Но не думаю, что кто-то узнал в ней королеву. Она вела себя скромно", — рассказывал один из гостей.

Королева Нур аль-Хусейн со своим покойным мужем Фото: Скриншот

На тот момент Сорос как раз развелся со второй женой, а супруг Нур скончался в 1999 году. Нур родилась в Вашингтоне и окончила Принстонский университет. В браке она родила четырех детей. Впрочем слухи о романе королевы и миллиардера, судя по всему, оказались только слухами.

У Джорджа Сороса двойное гражданство

У Джорджа Сороса есть гражданство США и Венгрии. А вот израильского гражданства вопреки слухам, у него нет. Среди организаций, которые финансирует Сорос, — Human Rights Watch, которая часто критикует израильскую оккупацию Западного берега и его политику в отношении палестинцев. Представитель министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон также критиковал Сороса, говоря, что он "постоянно подрывает демократически избранное правительство Израиля". Нахшон добавил, что Сорос финансировал организации, "которые клевещут на еврейское государство и стремятся лишить его права на самооборону".

Джордж Сорос не бывший нацист

Несколько лет назад в Сети появилось фото, как утверждалось, молодого Джорджа Сороса в нацистской форме. Но юный Джордж во время оккупации Венгрии был слишком молод, чтобы быть членом Schutzstaffel.

К тому времени, когда Соросу было 17 лет, падение нацистской Германии уже произошло. Сорос никак не мог быть связан с нацистской партией, действовавшей в период с 1920 по 1945 год. Он позже рассказывал, что его отец обзавелся поддельными документами, а самого Джорджа поместили под опеку государственного чиновника под предлогом того, что он его крестник. В то время Сорос был свидетелем конфискации имущества евреев, но не более.

Сорос не "владеет" ANTIFA и Black Lives Matter

Представитель фондов "Открытое общество" сообщил, что их организация поддерживает организации, которые продвигают гражданскую активность и отстаивают право всех американцев обращаться к своему правительству с ходатайством об удовлетворении жалоб. Но не "владеет" данными организациями.

Крупными жертвователями Black Lives Matter являются Бейонсе и ныне покойный Принс. Впрочем, фонды Сороса также делали пожертвования, но, как они заявили, для помощи организациям, борющимся с институциональным расизмом.

А "Антифа", сокращение от "антифашист", представляет собой довольно аморфное движение, сторонники которого выступают против людей или групп, которых они считают авторитарными или расистскими. Как данное сообщество финансируется, и финансируется ли вообще кем-либо, неизвестно.

Сорос уже "погибал" в 2017 году

Сороса "хоронят" далеко не в первый раз. 18 марта 2017 года на веб-сайте, известном как "Сопротивление: последняя линия обороны Америки" появилось сообщение, что Сорос якобы погиб в авиакатастрофе, когда летел в Венгрию.

Сообщалось, что самолет Сороса разбился в Альпах. В итоге выяснилось, что в этот момент Сорос был на Гавайях, где обедал с Бараком Обамой.

Также в 2018 году некий Сезар Сайок отправил самодельную бомбу по одному из известных адресов Сороса. Впрочем, он также отправил бомбы Бараку Обаме и Хиллари Клинтон. Всего их было 16.

Напомним, ранее суд в Перу обвинил в создании пандемии коронавируса "преступные элиты, которые управляют миром", назвав среди прочих миллиардеров Джорджа Сороса, Билла Гейтса и членов семьи Рокфеллеров.