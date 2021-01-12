Суд в Перу обвинил Гейтса, Сороса и Рокфеллера в пандемии коронавируса

Специальное ведомство по контролю над судебной властью в Перу, начало расследование против судей, вынесших постановление.

Суд в Перу, рассматривая аппеляцию на продление срока содержания под стражей мужчины, обвиняемого в изнасиловании, отказал в обжаловании решения предыдущей инстанции, мотивируя это тем, что уголовный процесс в отношении подсудимого был парализован вследствие коронавируса. При этом, судьи заявили, что пандемия коронавируса якобы была "создана преступными элитами, которые управляют миром", назвав среди прочих миллиардеров Джорджа Сороса, Билла Гейтса и членов семьи Рокфеллеров.

Об этом пишет издание Pasión por el Derecho.

"Ни одно правительство мира, ни физические и юридические лица, ни защита ответчика не могут утверждать, что эта пандемия является предсказуемой, кроме как ее создатели из числа (авторов) нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т.д., которые управляли ею и продолжают управлять ею в условиях предельной секретности", – говорится в решении суда.

Адвокат обвиняемого после этого заявил, что потребует аннулировать решение суда, так как оно опирается на спекулятивные заявления, не относящиеся к делу.

Специальное государственное ведомство, отвечающее за контроль над судебной властью в Перу, уже начало расследование против судей, которые вынесли постановление.

После начала пандемии в мире распространилось множество теорий об искусственном происхождении инфекции. В ее создании обвиняли Билла Гейтса, ЦРУ, власти Китая. Также набрала популярность конспирологическая теория о том, что якобы Билл Гейтс хочет чипировать людей под видом вакцинации.

В ВОЗ придерживаются мнения, что вирус не был создан в лаборатории, а передался человеку от летучей мыши, приобретенной на рынке в китайском городе Ухань, для употребления в пищу.