"В Газе происходит резня": Эрдоган заявил, что объявит Израиль "военным преступником"

По мнению турецкого президента, каждая страна имеет право на самозащиту, но в случае с Сектором Газа Израиль выступает "оккупантом".

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Сегодня, 28 октября, в Стамбуле проходит масштабный пропалестинский митинг, на котором присутствует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Эрдоган прилетел в аэропорт Ататюрка, где проходил митинг в поддержку Палестины, на вертолете и призвал граждан Турции осудить боевые действия Израиля в Секторе Газа.

"Те, кто вчера проливал слезы по мирным жителям, убитым в российско-украинской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в Секторе Газа", — обратился Эрдоган к толпе.

Он подчеркнул, что именно Запад несет ответственность за то, что сейчас происходит в Секторе Газа.

"В Газе происходит резня. И это — полностью дело рук Запада", — добавил турецкий лидер.

Он акцентировал внимание на том, что если Запад хочет войну между крестом и полумесяцем, он должен знать: "этот народ жив, этот народ стойко стоит".

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"Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке", — провозгласил он на митинге.

Эрдоган подчеркнул, что согласен с тем, что каждая страна имеет право на самозащиту, но должна быть справедливость. Поэтому, как высказался президент Турции, Израиль в данном случае оккупант.

"Израиль, как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад вам должен, но Турция вам не должна", — заверил турецкий лидер.

И добавил, что Турция объявит "Израиль военным преступником", и ведется соответствующая работа.

Что предшествовало

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан выйти на митинг в поддержку Палестины 28 октября, в национальный праздник — День Республики. Ожидается, что этот митинг станет одним из крупнейших с начала войны между Израилем и ХАМАСом.

"Приглашаю каждого представителя нашей нации завтра на "Большой палестинский митинг", который мы проведем в аэропорту Ататюрка, чтобы вновь продемонстрировать всему миру солидарность с нашими палестинскими братьями", — написал турецкий лидер в соцсети X (Twitter).

Эксперты считают, что таким образом турецкий лидер стремится завоевать свою исламистскую политическую базу за день до 100-летия светского правления Турецкой республики.

Ранее Турция пригласила лидеров нескольких стран на этот митинг. Как сообщают местные СМИ, на акцию были приглашены главы Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Ливана, Иордании.

Предполагается, что на митинге соберется более 1 миллиона человек. Власти Стамбула сделали бесплатным проезд для жителей города, которые будут направляться в сторону бывшего аэропорта.

Митинги в поддержку Палестины проходят в европейских городах, а также в Великобритании и США.

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Фокус писал, что Эрдоган отреагировал на критику Турции со стороны ЕС и пригрозил "расстаться". Турецкие чиновники предполагают, что их "шантажируют" истребителями F-16, которые страна хотела бы приобрести у США.

Ранее Фокус сообщал, что Европейский парламент призвал Турцию признать геноцид армян в Османской империи в 1915-1916 годах. Турция отказывается считать события тех лет геноцидом, заявляя, что несколько сотен тысяч человек погибли в результате боевых действий и голода во время Первой мировой войны.