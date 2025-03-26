Пыталась выехать в Турцию: в Кишиневе задержали пророссийскую главу Гагаузии

По данным СМИ, Гуцул собиралась покинуть Республику Молдова и лететь в Стамбул якобы "в интересах работы".

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В аэропорту Кишинева задержали пророссийскую главу Гагаузии Евгению Гуцул. Об этом сообщает TV8 со ссылкой на пресс-секретаря Национального антикоррупционного центра Молдовы Анжелу Старинскую.

Сообщается, что Гуцул собиралась покинуть Республику Молдова и лететь в Стамбул, "в интересах работы", когда ее остановили правоохранители.

Ранее Национальный центр борьбы с коррупцией в Молдове завершил представление доказательств по делу против Гуцул о незаконном финансировании запрещенной в Молдове пророссийской партии "Шор". По версии обвинения, Гуцул, работая секретарем этой партии, систематически ввозила в Молдову деньги, полученные от организованной преступной группы из России.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Кремле пытаются использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации положения в Молдове.

Ранее глава Гагаузии угрожала, что в случае объединения Молдовы с Румынией Гагаузия отделится от Молдовы. А жители смежных молдавских и болгарских сел поддержат власти региона.