Намагалася виїхати до Туреччині: в Кишеневі затримали проросійську главу Гагаузії

За даними ЗМІ, Гуцул збиралася покинути Республіку Молдова та летіти до Стамбула нібито "в інтересах роботи".

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В аеропорту Кишинева затримали проросійську голову Гагаузії Євгенію Гуцул. Про це повідомляє TV8 з посиланням на прес-секретаря Національного антикорупційного центру Молдови Анжелу Старинську.

Повідомляється, що Гуцул збиралася покинути Республіку Молдова та летіти до Стамбула, "в інтересах роботи", коли її зупинили правоохоронці.

Раніше Національний центр боротьби з корупцією в Молдові завершив подання доказів у справі проти Гуцул про незаконне фінансування забороненої в Молдові проросійської партії "Шор". За версією звинувачення, Гуцул, працюючи секретарем цієї партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Кремлі намагаються використовувати Придністров'я і Гагаузію для дестабілізації становища в Молдові.

Раніше глава Гагаузії погрожувала, що у разі об'єднання Молдови з Румунією Гагаузія відокремиться від Молдови. А жителі суміжних молдавських і болгарських сіл підтримають владу регіону.