"Бюджета Украины не хватит": Зеленский признал проблемы с финансированием ВСУ

Президент считает, что нужны отдельные программы для финансирования украинской армии, и с ними может помочь Европа.

Related video

Украине трудно финансово содержать армию, которая количественно выросла в три раза, чем была до войны. Об этом в интервью изданию Time сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, журналист поинтересовался, как долго смогут продержаться Вооруженные силы Украины без помощи партнеров — Европы и США.

"Это зависит от нашей способности проводить ротацию войск. Если будет прекращение огня, какая-то пауза, сколько сможет продержаться армия? Сколько нужно. Но им нужен отдых, ротация, резервы, зарплата. Я считаю, что это настоящая проблема, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия втрое больше, чем была, то ее надо финансировать. Бюджета Украины не хватит", — сказал Зеленский.

Он добавил, что для этого нужны программы, которые может профинансировать Европа, а "в идеале" вместе с США.

"Но в нынешних условиях я бы больше полагался на Европу. Они действительно верят, и это правда, что наша армия является частью безопасности всей Европы. Это факт. Наш народ не убежит, если начнется новая война. Тогда как Европа, в общем, не готова так действовать", — сказал украинский президент.

Напомним, что 25 марта директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил, что украинцы будут драться голыми руками, если потребуется.