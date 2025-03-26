"Бюджету України не вистачить": Зеленський визнав проблеми з фінансуванням ЗСУ

Президент вважає, що потрібні окремі програми для фінансування української армії, і з ними може допомогти Європа.

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Україні важко фінансово утримувати армію, яка кількісно зросла в тричі, ніж була до війни. Про це в інтерв'ю виданню Time сказав президент України Володимир Зеленський.

Так, журналіст поцікавився, як довго зможуть протриматися Збройні сили України без допомоги партнерів — Європи і США.

"Це залежить від нашої здатності проводити ротацію військ. Якщо буде припинення вогню, якась пауза, скільки зможе протриматися армія? Скільки потрібно. Але їм потрібен відпочинок, ротація, резерви, зарплата. Я вважаю, що це справжня проблема, тому що армія завжди була меншою, ніж зараз. А коли армія втричі більша, ніж була, то її треба фінансувати. Бюджету України не вистачить" — сказав Зеленський.

Він додав, що для цього потрібні програми, які може профінансувати Європа, а "в ідеалі" разом із США.

"Але в нинішніх умовах я б більше покладався на Європу. Вони справді вірять, і це правда, що наша армія є частиною безпеки всієї Європи. Це факт. Наш народ не втече, якщо почнеться нова війна. Тоді як Європа, загалом, не готова так діяти", — сказав український президент.

Нагадаємо, що 25 березня директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що українці битимуться голими руками, якщо буде потрібно.