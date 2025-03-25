"Будут биться голыми руками": глава ЦРУ оценил силу сопротивления украинцев (видео)

Рэтклифф отметил, что украинский народ и украинские военные недооцениваются уже несколько лет.

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Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф считает, что украинцы будут драться голыми руками, если потребуется. Об этом чиновник заявил во время слушания в Сенате США в Вашингтоне 25 марта.

Глава ЦРУ отметил, что украинский народ и украинские военные недооцениваются уже несколько лет.

"В конце концов, я убежден, исходя из своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут драться голыми руками, если придется, если им не будет предложено условий, приемлемых для прочного мира", — сказал Рэтклифф.

Между тем Bloomberg отмечает, что "пока лидеры, вероятно, все еще считают риски длительной войны меньшими, чем риски неудовлетворительного урегулирования".

Разведка США продолжает видеть риск того, что президент РФ Владимир Путин может использовать ядерное оружие.

"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами внутри России продолжает вызывать беспокойство, что Путин может применить ядерное оружие", — говорится в оценке разведки США.

По данным Белого дома, во вторник, 25 марта, Россия и Украина договорились о частичном прекращении огня для защиты гражданского судоходства в Черном море и "разработать меры" по совместному запрету ударов по энергетическим объектам.

Напомним, ВСУ ликвидировали российского спортсмена Работницкого.

Ранее Фокус писал о боях в Белгородской области РФ по состоянию на 25 марта.