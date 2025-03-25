После поражений на поле боя: РФ может использовать ядерное оружие, — Bloomberg

И Путин, и Зеленский понимают риски длительной войны. Затяжной конфликт может привести к падению российской экономики и "нежелательной эскалации с Западом".

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Данные разведки США, которые противоречат обещаниям президента Дональда Трампа о скором прекращении войны, свидетельствуют о том, что завершение боевых действий далеко, а РФ может применить ядерное оружие. Об этом пишет Bloomberg 25 марта.

Издание отмечает, что "пока лидеры, вероятно, все еще считают риски длительной войны меньшими, чем риски неудовлетворительного урегулирования".

Оценка разведывательных данных была представлена во вторник, 25 марта, на слушаниях Комитета по разведке Сената по ежегодному докладу "Всемирная угроза", где свидетельствовали высокопоставленные чиновники разведки, в частности Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Это происходит в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа давит на обе стороны, чтобы они прекратили боевые действия.

Угроза ядерного удара

Разведка США также продолжает видеть риск того, что президент РФ Владимир Путин может использовать ядерное оружие.

"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами внутри России продолжает вызывать беспокойство, что Путин может применить ядерное оружие", — говорится в оценке американцев.

Прекращение огня

Относительно войны РФ против Украины, официальные лица администрации Трампа стремятся достичь полного прекращения огня до 20 апреля.

По данным Белого дома, во вторник, 25 марта, Россия и Украина договорились о частичном прекращении огня для защиты гражданского судоходства в Черном море и "разработать меры" по совместному запрету ударов по энергетическим объектам.

Согласно ежегодной оценке разведки, для Путина "положительные тенденции на поле боя позволяют проявить некоторое стратегическое терпение, а для Украины уступка России территорией или нейтралитетом без существенных гарантий безопасности со стороны Запада может вызвать внутреннюю негативную реакцию и опасность в будущем".

Тем не менее, как пишет издание, и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский понимают риски длительной войны. Затяжной конфликт может привести к падению российской экономики и "нежелательной эскалации с Западом", тогда как Зеленский, вероятно, понимает, что будущее западной помощи для Украины является неопределенным.

Враг также сохраняет преимущество на поле боя, поскольку война на истощение "приведет к постепенному, но неуклонному ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников наложить на Москву новые и большие расходы".

В частности, директор Национальной разведки Габбард отметила, разведывательное сообщество считает, что Китай является наиболее способным стратегическим конкурентом США. "Под руководством президента Си Цзиньпина Китайская Народная Республика стремится позиционировать себя как ведущее государство на мировой арене в экономическом, технологическом и военном плане".

Геббард и директор ФБР Кэш Пател также назвали преступность и наркотики, которые привозят мигранты в США, одной из главных угроз для США.

Напомним, Зеленский объявил о договоренностях с РФ и США о перемирии на море и прекращении ударов по энергетике.

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