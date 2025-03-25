Після поразок на полі бою: РФ може використати ядерну зброю, — Bloomberg

І Путін, і Зеленський розуміють ризики тривалої війни. Затяжний конфлікт може призвести до падіння російської економіки та "небажаної ескалації із Заходом".

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Дані розвідки США, які суперечать обіцянкам президента Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни, свідчать про те, що завершення бойових дій далеко, а РФ може застосувати ядерну зброю. Про це пише Bloomberg 25 березня.

Видання зазначає, що "наразі лідери, ймовірно, усе ще вважають ризики тривалої війни меншими, ніж ризики незадовільного врегулювання".

Оцінка розвідувальних даних була представлена ​​у вівторок, 25 березня, на слуханнях Комітету з розвідки Сенату щодо щорічної доповіді "Всесвітня загроза", де свідчили високопосадовці розвідки, зокрема Тулсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф. Це відбувається в той момент, коли адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на обидві сторони, щоб вони припинили бойові дії.

Загроза ядерного удару

Розвідка США також продовжує бачити ризик того, що президент РФ Володимир Путін може використати ядерну зброю.

"Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами всередині Росії продовжує викликати занепокоєння, що Путін може застосувати ядерну зброю", — йдеться в оцінці американців.

Припинення вогню

Щодо війни РФ проти України, офіційні особи адміністрації Трампа прагнуть досягти повного припинення вогню до 20 квітня.

За даними Білого дому, у вівторок, 25 березня, Росія та Україна домовилися про часткове припинення вогню для захисту цивільного судноплавства в Чорному морі та "розробити заходи" щодо спільної заборони ударів по енергетичних об’єктах.

Згідно зі щорічною оцінкою розвідки, для Путіна "позитивні тенденції на полі бою дозволяють проявити деяке стратегічне терпіння, а для України поступка Росії територією або нейтралітетом без суттєвих гарантій безпеки з боку Заходу може спричинити внутрішню негативну реакцію та небезпеку в майбутньому".

Тим не менш, як пише видання, і Путін, і президент України Володимир Зеленський розуміють ризики тривалої війни. Затяжний конфлікт може призвести до падіння російської економіки та "небажаної ескалації із Заходом", тоді як Зеленський, ймовірно, розуміє, що майбутнє західної допомоги для України є невизначеним.

Ворог також зберігає перевагу на полі бою, оскільки війна на виснаження "призведе до поступового, але неухильного ослаблення позицій Києва на полі бою, незалежно від будь-яких спроб США чи союзників накласти на Москву нові та більші витрати".

Зокрема, директорка Національної розвідки Габбард зазначила, розвідувальне співтовариство вважає, що Китай є найбільш здібним стратегічним конкурентом США. "Під керівництвом президента Сі Цзіньпіна Китайська Народна Республіка прагне позиціонувати себе як провідну державу на світовій арені в економічному, технологічному та військовому плані".

Геббард і директор ФБР Кеш Пател також назвали злочинність і наркотики, які привозять мігранти в США, однією з головних загроз для США.

Нагадаємо, Зеленський оголосив про домовленості з РФ та США щодо перемирʼя на морі та припинення ударів по енергетиці.

Також Фокус писав про бої в Бєлгородській області РФ станом на 25 березня 2025.